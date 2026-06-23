Show24 Украинские звезды Известная украинская певица откровенно рассказала, где во время войны живут её дети
23 июня, 13:41
2

Известная украинская певица откровенно рассказала, где во время войны живут ее дети

Мария Касий

Украинская певица Екатерина Бужинская рассказала, что сейчас живет между двумя странами. Она поделилась тем, где находятся ее дети и каким она видит их будущее.

Екатерина Бужинская поделилась подробностями в интервью изданию "Фокус". Она рассказала о старшей дочери Елене от первого брака и о близнецах – Екатерине и Дмитре.

Смотрите также: Дизайнер Светлана Бевза в третий раз стала мамой: первое фото и имя новорожденного

Сейчас дети певицы живут и учатся за границей, причем в разных странах. Старшая дочь, которой скоро исполнится 20 лет, находится в Германии. А младшие дети – в Болгарии.

Дмитрик и Екатерина живут и учатся в Софии. Я хочу, чтобы все мои дети были счастливыми, реализовавшими себя людьми и жили в мирном мире, 
– призналась Екатерина Бужинская.


Екатерина Бужинская с детьми / Фото из Instagram Екатерины Бужинской

Певица не скрывает, что сейчас живет между двумя странами, потому что не может отказаться от Родины. Поэтому то находится в Болгарии, то в Украине.

"Постоянно в дороге, но всегда жду мира и возможности больше времени проводить дома", – призналась артистка.

Кто такая Екатерина Бужинская?

Екатерина Бужинская – украинская певица, обладательница множества наград и народная артистка Украины.

Она начала карьеру в 90-х годах, став победительницей нескольких вокальных конкурсов. Артистка обрела популярность благодаря песням "Романсеро", "Как у нас на Украине", "Украина – это мы!" и другим.

За годы творчества выпустила несколько альбомов и неоднократно участвовала во всеукраинских концертных турах. Также выступала на итальянском фестивале Сан-Ремо.

Связанные темы:

Звездные родители
Звездные дети Украинские звезды