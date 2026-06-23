Известная украинская певица откровенно рассказала, где во время войны живут ее дети

Украинская певица Екатерина Бужинская рассказала, что сейчас живет между двумя странами. Она поделилась тем, где находятся ее дети и каким она видит их будущее.

Екатерина Бужинская поделилась подробностями в интервью изданию "Фокус". Она рассказала о старшей дочери Елене от первого брака и о близнецах – Екатерине и Дмитре.

Смотрите также: Дизайнер Светлана Бевза в третий раз стала мамой: первое фото и имя новорожденного

Сейчас дети певицы живут и учатся за границей, причем в разных странах. Старшая дочь, которой скоро исполнится 20 лет, находится в Германии. А младшие дети – в Болгарии.

Дмитрик и Екатерина живут и учатся в Софии. Я хочу, чтобы все мои дети были счастливыми, реализовавшими себя людьми и жили в мирном мире,

– призналась Екатерина Бужинская.



Екатерина Бужинская с детьми / Фото из Instagram Екатерины Бужинской

Певица не скрывает, что сейчас живет между двумя странами, потому что не может отказаться от Родины. Поэтому то находится в Болгарии, то в Украине.

"Постоянно в дороге, но всегда жду мира и возможности больше времени проводить дома", – призналась артистка.

Кто такая Екатерина Бужинская?

Екатерина Бужинская – украинская певица, обладательница множества наград и народная артистка Украины.

Она начала карьеру в 90-х годах, став победительницей нескольких вокальных конкурсов. Артистка обрела популярность благодаря песням "Романсеро", "Как у нас на Украине", "Украина – это мы!" и другим.

За годы творчества выпустила несколько альбомов и неоднократно участвовала во всеукраинских концертных турах. Также выступала на итальянском фестивале Сан-Ремо.