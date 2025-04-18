Звезда "Любви и пламени" Екатерина Кузнецова рассказала, что сейчас с ее квартирой в Москве

Украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала, что сейчас с ее квартирой в Москве. Она долгое время жила и работала в России, но после начала полномасштабного вторжения разорвала связи со страной-агрессором.

В интервью Славе Демину Кузнецова поделилась, что сейчас находится в процессе продажи квартиры в Москве, пишет Show 24. Актриса надеется, что все будет хорошо.

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Где-то в глубине души я уже с ней (с квартирой – Show 24) попрощалась. Хотя это неправильно,

– сказала Екатерина Кузнецова.

Актриса поделилась, что может продать квартиру, но есть определенные вопросы, которые она решает.

В момент, когда началось полномасштабное вторжение, я в этой квартире проживала три года. Мне надо было прожить там где-то пять лет для того, чтобы я не попадала на налоги. Но сейчас возникли другие вопросы, потому что у меня паспорт украинский. Но не могу сказать, что какие-то сильные проблемы,

– поделилась Кузнецова.

Екатерина Кузнецова отказалась говорить, сколько стоит ее квартира.

Интервью с Екатериной Кузнецовой: смотрите видео онлайн

Екатерина Кузнецова снялась в сериале "Любовь и пламя"

Кстати, недавно состоялась премьера украинского сериала "Любовь и пламя", в котором Екатерина Кузнецова сыграла роль майора службы гражданской защиты. В нем также снялись Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Ольга Атанасова, Роман Ясиновский, Максим Рягин и другие.