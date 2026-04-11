Show24 Украинские звезды Пасха в семье Осадчей и Горбунова: телеведущая поделилась праздничными традициями
11 апреля, 13:33
2

Пасха в семье Осадчей и Горбунова: телеведущая поделилась праздничными традициями

София Хомишин
Основні тези
  • Екатерина Осадчая поделилась семейными Пасхальными традициями, которые включают декорирование праздничного стола и украшение яиц с детьми.
  • Напомним, что Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году и имеют двух общих сыновей, Ивана и Даниила.

Накануне Пасхи телеведущая Екатерина Осадчая поделилась семейными традициями празднования, которые они с мужем передают своим детям.

Также звезда опубликовала теплые семейные фото. Фотографиями она поделилась на своей странице в инстаграме.

Так, в семье Осадчей к Пасхе заранее готовят декор и сервировку праздничного стола, вместе с детьми украшают яйца и пасхальную корзину. По традиции надевают новые вышиванки и идут в церковь, а освящение корзины обычно происходит накануне праздника. Пасху семья встречает совместным завтраком, а праздничные дни продолжают Поливальным понедельником в кругу близких.

Что известно о семье Екатерины Осадчей?

  • Екатерина Осадчая и ее муж Юрий Горбунов поженились в начале 2017 года, накануне рождения их первенца – сына Ивана, который появился на свет 18 февраля. В 2022 году у супругов родился еще один сын – Даниил.
  • Осадчая в интервью Viva отмечала, что ключом к гармоничным отношениям в их семье является постоянное общение. Она также подчеркивает, что так же открыто и много разговаривает с детьми, пытаясь все объяснять и строить доверительные отношения в семье.
  • Заметим, что у Екатерины также есть сын Илья от первого брака с Олегом Полищуком.