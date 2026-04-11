11 апреля, 13:33
Пасха в семье Осадчей и Горбунова: телеведущая поделилась праздничными традициями
Основні тези
- Екатерина Осадчая поделилась семейными Пасхальными традициями, которые включают декорирование праздничного стола и украшение яиц с детьми.
Накануне Пасхи телеведущая Екатерина Осадчая поделилась семейными традициями празднования, которые они с мужем передают своим детям.
Также звезда опубликовала теплые семейные фото. Фотографиями она поделилась на своей странице в инстаграме.
Так, в семье Осадчей к Пасхе заранее готовят декор и сервировку праздничного стола, вместе с детьми украшают яйца и пасхальную корзину. По традиции надевают новые вышиванки и идут в церковь, а освящение корзины обычно происходит накануне праздника. Пасху семья встречает совместным завтраком, а праздничные дни продолжают Поливальным понедельником в кругу близких.
Что известно о семье Екатерины Осадчей?
- Екатерина Осадчая и ее муж Юрий Горбунов поженились в начале 2017 года, накануне рождения их первенца – сына Ивана, который появился на свет 18 февраля. В 2022 году у супругов родился еще один сын – Даниил.
- Осадчая в интервью Viva отмечала, что ключом к гармоничным отношениям в их семье является постоянное общение. Она также подчеркивает, что так же открыто и много разговаривает с детьми, пытаясь все объяснять и строить доверительные отношения в семье.
- Заметим, что у Екатерины также есть сын Илья от первого брака с Олегом Полищуком.