И к тому же рассказал об их дружеских отношениях с Артуром. Этими подробностями Глава УГКЦ поделился в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
Не пропустите Мика Ньютон выступит в Украине после многолетней паузы: "Готова открыть свою душу"
Блаженнейший Святослав признался, что знаком с Дронем уже много лет, писатель часто делится с ним новыми текстами лично.
Каждый раз, когда он рождает новые тексты, поэзию, он ко мне приезжает. И вот иметь привилегию услышать стихотворение из уст автора – это что-то необыкновенное,
– отметил глава УГКЦ.
Он также обратил внимание на внутреннюю трансформацию Артура во время войны и после ранения. По словам Святослава, писатель глубоко переосмысливает пережитый опыт, опираясь на веру.
Это действительно такой галицкий греко-католик, наш паренек, который родился в обычном приходе, который исследует сегодня мир через призму своего духовного опыта, который он получил в нашей обычной сельской общине. Он дает такие глубокие ответы, очень правильные,
– поделился Отец.
Он добавил: "Я считаю его одним из лучших современных богословов. Я процитировал один его текст на форуме украинских богословов в этом году. Он дает ответ, что действительно война – это взрыв самого большого зла. Не Бог войны начинает, а грешный, преступный человек. А для того, чтобы победить, нам нужно быть морально и духовно сильнее нашего врага. Поэтому так важно во время этого преступления найти Бога и с ним не потерять своих взаимоотношений. Поэтому так важна вера в Бога во времена войны".
Интервью с Блаженнейшим Святославом – главой УГКЦ: смотрите видео онлайн
Что известно об Артуре Дроне?
- Артур Дронь получил образование на факультете журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко.
- Он работал в студенческом отделе университета, а также занимался организацией событий в "Издательстве Старого Льва".
- С началом полномасштабного вторжения Артур добровольно вступил в 125-ю отдельную бригаду территориальной обороны. За время службы участвовал в боевых действиях на горячих направлениях – в частности в Донецкой области, Харьковской области и Запорожском направлении.
- Осенью 2024 года он получил ранение, после чего проходил длительное лечение. В июле 2025 года Дронь завершил службу в Вооруженных силах Украины, демобилизовавшись из-за инвалидности, полученной в результате ранения.
- Даже на фронте Артур не оставлял творчества. Он является автором поэтических сборников "Общежитие №6" и "Здесь были мы", а также книги короткой прозы "Хемингуэй ничего не знает".