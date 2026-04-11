І до того ж розповів про їхні дружні стосунки з Артуром. Цими подробицями Глава УГКЦ поділився в ексклюзивну інтерв'ю для 24 Каналу.

Не пропустіть Міка Ньютон виступить в Україні після багаторічної паузи: "Готова відкрити свою душу"

Блаженніший Святослав зізнався, що знайомий із Дронем уже багато років, письменник часто ділиться з ним новими текстами особисто.

Кожного разу, коли він народжує нові тексти, поезію, він до мене приїжджає. І от мати привілей почути вірш з уст автора – це щось надзвичайне,

– зазначив глава УГКЦ.

Він також звернув увагу на внутрішню трансформацію Артура під час війни та після поранення. За словами Святослава, письменник глибоко переосмислює пережитий досвід, спираючись на віру.

Це справді такий галицький греко-католик, наш хлопчина, який народився у звичайній парафії, який досліджує сьогодні світ через призму свого духовного досвіду, який він здобув в нашій звичайній сільській громаді. Він дає такі глибокі відповіді, дуже правильні,

– поділився Отець.

Він додав: "Я вважаю його одним із найкращих сучасних богословів. Я зацитував один його текст на форумі українських богословів цього року. Він віддає відповідь, що справді війна – це вибух найбільшого зла. Не Бог війни починає, а грішна, злочинна людина. А для того, щоб перемогти, нам потрібно бути морально і духовно сильнішими за нашого ворога. Тому так важливо під час цього злочину знайти Бога і з ним не втратити своїх взаємин. Тому такою важливою є віра в Бога в часи війни".

Що відомо про Артура Дроня?