Пытается скосить под жертву, – жена Остапчука эмоционально обратилась к его бывшей Горняк
- Екатерина Остапчук обвинила Кристину Горняк в манипуляциях вокруг общего дома с Владимиром Остапчуком.
- По словам Екатерины, Кристина пытается использовать ситуацию для личной выгоды, включая набор подписчиков для рекламы, что противоречит ее профессии нотариуса.
В результате сегодняшнего обстрела Киевщины пострадал дом Владимира Остапчука и его бывшей жены, нотариуса Кристины Горняк. На фоне этого нынешняя избранница ведущего, Екатерина, сделала эмоциональное заявление.
Журналистка резко высказалась о Горняк в инстаграме. Она опубликовала несколько сториз.
К слову Элитный дом Остапчука и Горняк пострадал в результате обстрела Киевщины
Екатерина утверждает, что Кристина Горняк вообще не вкладывала деньги в дом, поэтому ей было безразлично на его судьбу. По словам жены Остапчука, нотариус просто "хотела манипулировать" жильем всю жизнь.
Журналистка рассказала, что в течение последних почти четырех лет Кристина унижала их с Владимиром, комментировала их жизнь и провоцировала своих подписчиков на негативные комментарии.
"Война задела всех. Теперь дошла очередь и до меня". Как ты можешь вообще такое писать? Многие люди потеряли все, на что зарабатывали всю жизнь, а ты "потеряла" половину дома, в который не вкладывала ни гривны, и имела право на него претендовать только потому, что была 1,5 года чьей-то женой. Хоть бы постеснялась приравнивать себя к людям, которые действительно потеряли свое жилье. Фу, цинично и лицемерно,
– обратилась Остапчук к Горняк.
Жена Остапчука поделилась, что в Горняк также были конфликты с Еленой Войченко, с которой ведущий прожил почти 15 лет, и которая родила ему двоих детей: дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.
Хоть бы постеснялась лезть к женщине, которая прожила полжизни с твоим мужем и родила ему двоих детей. Хайп, бабки и так далее – ей гораздо дороже, чем совесть и честь,
– добавила Екатерина.
Журналистка отметила, что несколько раз писала Горняк лично, но та продолжала "публичный цирк".
Мне искренне жаль и стыдно, что я стала участницей выворачивания грязного белья в сети, но я не позволю больше вести клевету,
– подчеркнула жена Остапчука.
По словам Екатерины, Кристина – "газлайтерка" и "манипуляторка", которая провоцирует ее, а потом обвиняет в неадекватности. Журналистка подчеркнула, что они с Владимиром Остапчуком лишь хотели продать дом, поделить средства и забыть об этой ситуации.
Она называет меня эйджисткой. Это абсолютно не так, моему мужу 41. Но я искренне не понимаю, как человек в почти 40 лет может так себя вести. Мне было 22, когда мы начали отношения с Вовой. Ей и ее подругам, которые устроили мне буллинг, 37+. Просто из-за того, что я с ним. Я ей ничего не сделала. Просто существовала,
– утверждает Екатерина.
Для справки! После трех лет споров Владимир Остапчук и Кристина Горняк договорились продать дом и поделить средства. Однако Екатерина заявила, что нотариус поставила слишком большую цену на жилье, а продавать его за меньшую сумму не была готова.
Екатерина обвинила Кристину во лжи и в том, что она пытается "скосить под жертву и набрать новых 300 подписчиков, чтобы продавать рекламу в сториз".
Которую по закону она не имеет права продавать, потому что она нотариус. Нотариусы в нашей стране не имеют права вести бизнес и любую коммерческую деятельность. И она это знает, но все равно делает рекламу,
– добавила журналистка.
Екатерина Остапчук о Кристине Горняк / Скриншоты из инстаграма журналистки
Что говорила Кристина Горняк?
Дом Владимира Остапчука и Кристины Горняк расположен в коттеджном городке "Золоче" в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области.
Нотариус сообщила, что не видела дом, ведь находится не в Киеве, однако говорят, что он сильно пострадал. К счастью, все люди в коттеджном городке остались живы.
Горняк утверждает, что сейчас ей сложно эмоционально, ведь вложила в этот дом не только финансы, но и свою любовь, идеи, силы и время.
"Думаю, было бы мне легче, если бы этот дом мы таки продали недавно и произошло бы такое у новых владельцев. Нет, не было бы. Здесь и так, и так не легко, если честно", – написала Кристина в сториз.