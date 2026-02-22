Журналистка резко высказалась о Горняк в инстаграме. Она опубликовала несколько сториз.

К слову Элитный дом Остапчука и Горняк пострадал в результате обстрела Киевщины

Екатерина утверждает, что Кристина Горняк вообще не вкладывала деньги в дом, поэтому ей было безразлично на его судьбу. По словам жены Остапчука, нотариус просто "хотела манипулировать" жильем всю жизнь.

Журналистка рассказала, что в течение последних почти четырех лет Кристина унижала их с Владимиром, комментировала их жизнь и провоцировала своих подписчиков на негативные комментарии.

"Война задела всех. Теперь дошла очередь и до меня". Как ты можешь вообще такое писать? Многие люди потеряли все, на что зарабатывали всю жизнь, а ты "потеряла" половину дома, в который не вкладывала ни гривны, и имела право на него претендовать только потому, что была 1,5 года чьей-то женой. Хоть бы постеснялась приравнивать себя к людям, которые действительно потеряли свое жилье. Фу, цинично и лицемерно,

– обратилась Остапчук к Горняк.

Жена Остапчука поделилась, что в Горняк также были конфликты с Еленой Войченко, с которой ведущий прожил почти 15 лет, и которая родила ему двоих детей: дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.

Хоть бы постеснялась лезть к женщине, которая прожила полжизни с твоим мужем и родила ему двоих детей. Хайп, бабки и так далее – ей гораздо дороже, чем совесть и честь,

– добавила Екатерина.

Журналистка отметила, что несколько раз писала Горняк лично, но та продолжала "публичный цирк".

Мне искренне жаль и стыдно, что я стала участницей выворачивания грязного белья в сети, но я не позволю больше вести клевету,

– подчеркнула жена Остапчука.

По словам Екатерины, Кристина – "газлайтерка" и "манипуляторка", которая провоцирует ее, а потом обвиняет в неадекватности. Журналистка подчеркнула, что они с Владимиром Остапчуком лишь хотели продать дом, поделить средства и забыть об этой ситуации.

Она называет меня эйджисткой. Это абсолютно не так, моему мужу 41. Но я искренне не понимаю, как человек в почти 40 лет может так себя вести. Мне было 22, когда мы начали отношения с Вовой. Ей и ее подругам, которые устроили мне буллинг, 37+. Просто из-за того, что я с ним. Я ей ничего не сделала. Просто существовала,

– утверждает Екатерина.

Для справки! После трех лет споров Владимир Остапчук и Кристина Горняк договорились продать дом и поделить средства. Однако Екатерина заявила, что нотариус поставила слишком большую цену на жилье, а продавать его за меньшую сумму не была готова.

Екатерина обвинила Кристину во лжи и в том, что она пытается "скосить под жертву и набрать новых 300 подписчиков, чтобы продавать рекламу в сториз".

Которую по закону она не имеет права продавать, потому что она нотариус. Нотариусы в нашей стране не имеют права вести бизнес и любую коммерческую деятельность. И она это знает, но все равно делает рекламу,

– добавила журналистка.

Екатерина Остапчук о Кристине Горняк / Скриншоты из инстаграма журналистки

Что говорила Кристина Горняк?