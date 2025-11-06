Укр Рус
6 ноября, 12:25
2

Солистка Go_A впервые сказала, распалась ли группа

София Хомишин
Основні тези
  • Екатерина Павленко объяснила, что Go_A не распался официально, но прекратил концертную деятельность.
  • Павленко работает над сольным проектом Monokate, дебютный альбом которого вышел в октябре.

В последнее время не так много слышно о Go_A, поэтому в сети ходят слухи о том, что группа распалась. Эту информацию прокомментировала вокалистка коллектива Екатерина Павленко.

Об этом она сказала в интервью Славе Демину, которое вышло на его ютуб-канале, передает 24 Канал.

Как сказала Павленко, сейчас каждый участник Go_A занимается чем-то своим.

У каждого свои дела. Мы официально не распались. Просто прекратили концертную деятельность,
– объяснила певица.

Как известно, Павленко сейчас работает над сольным проектом, который называется Monokate. Впервые она выступила вживую в июле этого года на Atlas Festival, а в октябре вышел дебютный альбом Monokate "Половина меня", куда вошло пять песен. Об этом артистка рассказывала на своей странице в инстаграме.

Что известно о группе Go_A?

  • Это украинская электрофолк группа, которую основали в 2012 году.
  • Дебютный альбом Go_A называется "Иди на звук". Пластинка вышла в 2016 году.
  • Среди самых популярных треков группы: "Веснянка", "Жальменина", Kalyna и многие другие.
  • Группа победила в Нацотборе на Евровидение и в 2021 году представила Украину на международном песенном конкурсе с песней SHUM. Правда, Go_A должны были участвовать в Евровидении в 2020 году, однако тогда конкурс перенесли из-за пандемии коронавируса. Группа заняла 5-е место на Евровидении-2021.
  • После этого бэнд начал активно гастролировать по Украине и за рубежом.
  • Несмотря на то, что в 2025 году музыканты приостановили концертную деятельность и новых песен в Go_A сейчас нет, Тарас Шевченко и Назар Лех создают отдельный диджей-сет.