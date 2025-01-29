"Фифа-инфлюенсер": бывшая и нынешняя жены Виктора Павлика публично поссорились

Бывшая и нынешняя жена Виктора Павлика публично поссорились. Экс-избранница украинского певца, Лариса Созаева, опубликовала в своем фейсбуке сообщение, в котором пристыдила Екатерину Репяхову.

Конфликт между женщинами произошел из-за частной клиники, в которую возлюбленная Павлика недавно ходила с сыном на УЗИ. Репяхова опоздала на прием к врачу, поэтому на ее место поставили другую маму с ребенком, пишет 24 Канал.

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Когда Екатерину Репяхову хотели предупредить об изменениях, она не взяла трубку, ведь несла на руках Михаила. Эта ситуация возмутила женщину. Кроме того, она волновалась за сына, ведь до УЗИ ему нельзя было ничего есть. Более того, жаловалась, что работники клиники некорректно высказывались о мальчике. Впоследствии в медицинском учреждении извинились перед Репяховой и пообещала поговорить со своими сотрудниками.

На этот инцидент отреагировала бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева. Она рассказала, что имела опыт работы в этой частной клинике и поддержала администраторов, которые там работают. По словам женщины, они имеют много обязанностей, но стараются быть в хорошем настроении и помогать.

И вот приходит фифа-инфлюенсер и жалуется о том, что она опоздала. Так, из клиники ей звонили, но она не могла взять трубку, потому что несла ребенка на руках. И в клинике приняли "неправильное" решение – принять маму с ребенком, что сидели в очереди. И когда фифа пришла, ей пришлось ждать,

– говорится в заметке Созаевой.

Экс-жена Павлика отметила, что в клинике попросили прощения у Репяховой, ведь та имеет большую аудиторию в социальных сетях, поэтому они боятся за свою репутацию. Женщина возмутилась, что заведение не защитило своих работников публично, и добавила, что девушки, которые там работают, "достойны уважения".

Бывшая жена Павлика о ситуации с Екатериной Репяховой в клинике / Скриншот с фейсбука

Екатерина Репяхова отреагировала на слова Ларисы Созаевой

В инстаграм-сторис Екатерина Репяхова опубликовала скриншот сообщения Ларисы Созаевой. Она написала, что "подлетел интересный контент" от бывшей жены Виктора Павлика, и спросила у аудитории, соскучились ли по ней.

Вы представляете, насколько я не даю покоя человеку,

– написала Репяхова.

Екатерина Репяхова отреагировала на сообщение бывшей жены Павлика / Скриншот из инстаграма

По словам Екатерины, человека затрагивает жизнь других, их проблемы, успехи и мысли, если он "не работает со своим эмоциональным состоянием". "Постоянное сравнение, зависть или ощущение собственной неполноценности могут уничтожить внутреннюю гармонию и отобрать способность жить свою жизнь", – добавила она.

Вместо того чтобы развивать себя, человек застревает в чужих сценариях, забывая о собственных мечтах, ценностях и пути. Только принятие реальности и работа над собой помогают освободиться от этой ловушки и найти настоящий внутренний баланс,

– подчеркнула жена Павлика.

Екатерина Репяхова в сторис / Скриншот из инстаграма

Напомним, что Лариса Созаева – третья жена Виктора Павлика. В этом браке родился сын Павел, который умер в августе 2020 года. У парня была саркома позвонков – редкая и агрессивная форма рака.

На Екатерине Репяховой певец женился в 2020 году. Супруги воспитывают сына Михаила.