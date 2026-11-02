Екатерина Тишкевич показала трогательные фото с выписки и рассказала о первой ночи с сыном дома

Актриса Екатерина Тишкевич вместе с мужем Валентином Томусяком и новорожденным сыном Даниэликом наконец вернулись домой из роддома. Звездная мамочка призналась, что после четырех бессонных ночей в больнице первую ночь дома с малышом молодым родителям помогли провести обе пары бабушек и дедушек.

Актриса поделилась своими эмоциями от первых дней родительства на своей странице в инстаграме. Она также опубликовала трогательные снимки с выписки, на которую собралась вся большая семья, чтобы поздравить супругов с рождением сына.

По словам артистки, помощь родных оказалась очень кстати. Маленького Даниэля приносили ей исключительно на кормление, что позволило молодым родителям хоть немного восстановить силы.

Ведь, признаемся честно, за 4 ночи в роддоме сын нас изрядно помучил, так что сна было катастрофически мало,

– поделилась Екатерина.

Теперь семья чувствует себя значительно лучше и готова к новым вызовам материнства и отцовства.

Сегодня мы с Валиком уже чувствуем себя гораздо более отдохнувшими и набрались новых сил, чтобы с удовольствием погрузиться в свою новую родительскую роль и заботу о нашем Даниэле,

– добавила звезда.

Напомним, что звездная чета впервые стала родителями в конце октября. Актриса рожала в Виннице, куда супруги переехали из Киева незадолго до появления малыша на свет.