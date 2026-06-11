Актриса Екатерина Тышкевич, которая борется с тяжелой болезнью, впервые станет мамой

Актерская чета Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка впервые станет родителями.

О радостной новости они рассказали в интервью на ютуб-канале Алины Доротюк.

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Екатерина сейчас на пятом месяце беременности. Ранее из-за проблем со здоровьем она принимала сильные лекарства, в частности антидепрессанты, которые нельзя использовать во время беременности. Со временем актриса постепенно отказалась от них и уже около двух лет их не принимает. Ее состояние удалось стабилизировать благодаря другому лечению, после чего супруги решили попробовать забеременеть. Сейчас Екатерина находится на поддерживающей терапии.

Тышкевич поделилась, что о беременности догадалась почти сразу – по ощущениям в теле. Первый триместр дался ей непросто: был сильный токсикоз и частые головные боли. На восьмой неделе беременности у актрисы случилось кровотечение и появилась угроза прерывания беременности, из-за чего ей пришлось лечь в больницу.

В три часа ночи я проснулась от кровотечения. Честно говоря, я даже не знала, что при таком кровотечении можно сохранить беременность. В тот момент мы пережили ад. Мы приехали в больницу, мне сделали УЗИ и сказали, что ребенок в порядке, сердце бьется. Мне прописали лечение, поддерживающий гормон и я где-то неделю там пролежала,

– поделилась актриса.

Интервью Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка: смотрите видео оналайн

Болезнь Екатерины Тышкевич: что известно

Актриса уже более десяти лет страдает от сильных головных болей, которые возникают внезапно и могут полностью выбить ее из привычного ритма жизни. Во время приступов Екатерине было трудно работать, разговаривать и даже открывать глаза.

Чтобы облегчить свое состояние, актриса была вынуждена длительное время принимать сильнодействующие препараты. Она перепробовала множество различных способов лечения. Известно, что именно из-за этого Екатерина и ее муж Валентин Томусяк долго откладывали мысли о пополнении в семье.

К счастью, самочувствие Екатерины улучшилось. Впрочем, головные боли полностью не исчезли, поэтому она и в дальнейшем продолжает следить за своим здоровьем.