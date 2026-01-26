Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем: "Все сложно"

Уже длительное время в сети ходят слухи о разводе Елены Кравец с мужем Сергеем. В частности, супругов уже давно не видели на публике вместе.

Журналистка проекта "Тур звездами" Наталья Тур спросила у Кравец о ее личной жизни. Новый выпуск вышел на ютуб-канале Радио Люкс.

Елена Кравец не очень хотела отвечать на вопросы журналистки. Актриса отметила, что они с Сергеем не развелись, но добавила, что "все сложно". Другими подробностями женщина не поделилась.

Все сложно. Знаете, как в статусе пишут. Мы не разведены. Это все, что я могу сегодня сказать,

– поделилась Кравец.

Напомним, что еще в 2024 году Елена намекала на проблемы в отношениях с мужем. Дело в том, что в проекте "Тур звездами" она отказалась отвечать на вопросы о личной жизни.

Однако в апреле 2025 года Сергей посетил премьеру моноспектакля Кравец "Можно я просто посижу?", которая состоялась в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве. Мужчина пришел с цветами и во время разговора с журналисткой ТСН назвал актрису своей женой.

Что известно об отношениях Елены Кравец с мужем?