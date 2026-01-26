Журналистка проекта "Тур звездами" Наталья Тур спросила у Кравец о ее личной жизни. Новый выпуск вышел на ютуб-канале Радио Люкс.
Елена Кравец не очень хотела отвечать на вопросы журналистки. Актриса отметила, что они с Сергеем не развелись, но добавила, что "все сложно". Другими подробностями женщина не поделилась.
Все сложно. Знаете, как в статусе пишут. Мы не разведены. Это все, что я могу сегодня сказать,
– поделилась Кравец.
Напомним, что еще в 2024 году Елена намекала на проблемы в отношениях с мужем. Дело в том, что в проекте "Тур звездами" она отказалась отвечать на вопросы о личной жизни.
Однако в апреле 2025 года Сергей посетил премьеру моноспектакля Кравец "Можно я просто посижу?", которая состоялась в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве. Мужчина пришел с цветами и во время разговора с журналисткой ТСН назвал актрису своей женой.
Что известно об отношениях Елены Кравец с мужем?
Сергей Кравец и Елена находятся в браке с 2002 года. В 2003 актриса родила дочь Марию, а в 2016 на свет появились двойняшки, который супруги назвали Иваном и Екатериной.
Елена и Сергей вместе с 1997 года. Ранее муж был продюсером Студии "Квартал 95".