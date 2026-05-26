Елена Кравец откровенно рассказала, что пережила два выкидыша

Елена Кравец откровенно рассказала о выкидышах. Актриса дважды теряла ребенка.

В интервью Славе Демину Кравец поделилась, что первый выкидыш произошел на 8 неделе беременности после рождения дочери Марии.

Скорость жизни, работы, количество работы – за гранью нормальности была. Бежали так, что не видели мира белого. Мой терапевт сказал: "На такой скорости дети не рождаются",

– вспомнила Елена Кравец.

Через полтора года актриса снова забеременела, но потеряла ребенка на том же сроке беременности.

Вот тогда было больно вдвойне. Потому что первую потерю я не пережила до конца. Она меня настигла потом,

– призналась она.

Кравец тяжело пережила выкидыши. По словам женщины, было такое ощущение, будто она падает "в очень темную пропасть с очень большой черной дырой внутри".

Когда я забеременела двойней, то Сергей (муж – 24 Канал) сказал: "Ты видишь, эти двое вернулись". Мы решили, что эти две души вернулись,

– поделилась актриса.

История любви Елены и Сергея Кравцов

Елена познакомилась со своим будущим мужем в 1995 году, когда ехала в автобусе с группой болельщиков на высшую лигу КВН в Москву, там был и Сергей Кравец.

Елена пришла в команду, в которой играл Сергей. Актриса вспомнила, что мужчина был очень красивый, простой, добрый, хорошо играл на гитаре и пел.

1 мая 1997 года, на своем дне рождения, Кравец признался девушке в любви. Однако уже в середине лета они разошлись, ведь Елена почувствовала, что между ними нет связи.

Впоследствии Елена и Сергей сошлись, а в 2002 поженились. Супруги воспитывают троих детей: дочь Марию и двойняшек Екатерину и Ивана.

Долгое время в сети ходили слухи, что супруги развелись, но актриса опровергла их. Кравец признавалась, что на их отношения повлияло поступление мужа в армию в октябре 2025 года.