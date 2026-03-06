В тот день Кравец выступала в Днепре со своим моноспектаклем "Можно я просто посижу?". В конце выступления на сцену вышел ее муж, подарил ей цветы и поздравил с выступлением. Тогда же стало известно, что Сергей присоединился к армии. Теперь актриса впервые рассказала об изменениях в их жизни в интервью телеведущей Маше Ефросининой.
По словам Кравец, ее муж вступил в армию в октябре 2025 года, и этот шаг существенно повлиял на него самого и на их отношения.
Все очень изменилось. Потому что радикально изменился он. Я это объясняю определенной мужской инициацией. Он оказался в обстоятельствах, при которых нельзя не взрослеть. Мне кажется, что у него изменилась картина мира. Он переоценил многое в своей жизни, пересмотрел определенные моменты,
– рассказала Елена.
Для справки! Ранее Сергей занимал должность продюсера студии "95 квартал". Однако в 2025 году в комментарии ТСН мужчина заявил, что "не связан с "Кварталом" уже почти 10 лет". Тогда же он рассказывал, что занимается производством фильмов и имеет интернет-проекты.
Елена добавила, что из-за службы мужа они сейчас встречаются нечасто.
Когда мы видимся, я осознаю, что мне нравится то, что я вижу. И я его таким не знаю,
– призналась актриса.
Интервью с Еленой Кравец: смотрите видео онлайн
Что известно о семье Кравец?
- Елена и ее муж Сергей вместе еще с 1997 года. Пара официально поженилась в 2002 году.
- Через год у супругов родилась дочь Мария. Впоследствии, в 2016 году, их семья стала больше – на свет появились двойняшки Иван и Екатерина.
- Старшая дочь Елены и Сергея работает в сфере моды. Она занимается стилистикой, сотрудничает с украинскими брендами и помогает клиентам подбирать образы. Кроме этого, девушка увлекается танцами. Также известно, что уже более двух лет Мария находится в отношениях и живет вместе со своим парнем.