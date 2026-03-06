Того дня Кравець виступала у Дніпрі зі своєю моновиставою "Можна я просто посиджу?". Наприкінці виступу на сцену вийшов її чоловік, подарував їй квіти та привітав із виступом. Тоді ж стало відомо, що Сергій долучився до війська. Тепер акторка вперше розповіла про зміни у їхньому житті в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній.

За словами Кравець, її чоловік вступив до війська у жовтні 2025 року, і цей крок суттєво вплинув на нього самого та на їхні стосунки.

Усе дуже змінилося. Тому що радикально змінився він. Я це пояснюю певною чоловічою ініціацією. Він опинився в обставинах, за яких не можна не дорослішати. Мені здається, що у нього змінилася картина світу. Він переоцінив багато чого у своєму житті, переглянув певні моменти,

– розповіла Олена.

Для довідки! Раніше Сергій обіймав посаду продюсера студії "95 квартал". Однак в 2025 році в коментарі ТСН чоловік заявив, що "не пов'язаний з "Кварталом" уже майже 10 років". Тоді ж він розповідав, що займається виробництвом фільмів і має інтернет-проєкти.

Олена додала, що через службу чоловіка вони зараз зустрічаються нечасто.

Коли ми бачимось, я усвідомлюю, що мені подобається те, що я бачу. І я його таким не знаю,

– зізналася акторка.

Що відомо про родину Кравець?