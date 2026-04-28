Елена Кравец показала редкое фото с детьми в вышиванках

Известная украинская актриса и ведущая Елена Кравец – мама троих детей. Вместе с мужем она воспитывает старшую дочь Марию и двойню – Екатерину и Ивана.

Звезда редко делится семейными кадрами в соцсетях, однако на днях сделала исключение и опубликовала редкое селфи с 9-летними сыном и дочерью в инстаграмме.

На фото Кравец позирует в центре, а рядом с ней – Катя и Ваня. Дети предстали перед камерой в вышиванках. Елена рассказала, что уже спланировала летний отдых для сына и дочери – они проведут каникулы в детском лагере в Карпатах.

Елена Кравец с сыном и дочерью / Фото из инстаграммы ведущей

Что известно о детях Елены Кравец?

Старшая дочь актрисы уже взрослая и живет отдельно со своим парнем Ростиславом. В феврале этого года Марии исполнилось 23 года. Девушка работает стилистом – продает вещи украинского бренда и консультирует людей по поводу стиля. Об этом она рассказывала в комментарии ТСН.

Мария и Елена Кравец / Фото из инстаграмма актрисы

С интервью для "Люкс ФМ" известно, что в воспитании Елена Кравец придерживается мягкого подхода – для нее главное строить доверительные отношения с детьми. В семье нет жестких запретов или наказаний – все решают через разговоры и объяснения.

По словам знаменитости, детям нужна физическая, цифровая и эмоциональная безопасность, однако без тотального контроля их жизни.

Среди ценностей, которые Елена Кравец стремится привить детям, – человечность, неравнодушие, интерес к жизни, критическое мышление, внутренняя честность и уважение к собственным и чужим чувствам.