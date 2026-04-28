Джимми Киммел в эфире своей программы Jimmy Kimmel Live!, вышедшая 23 апреля (за несколько дней до мероприятия), спародировал предстоящий ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Об этом пишет Hello!.

В вечернем шоу ведущий предстал в образе ведущего события и жестко пошутил о президенте США и его жене. В частности, Джимми Киммел назвал Трампа "дрожащей драматической королевой, которая боится комедии".

Наша первая леди, Мелания, здесь. Посмотрите на Меланию, какая она красивая. Миссис Трамп, вы сияете, как будущая вдова,

– сказал Киммел.

К слову, ведущий также сронизировал по поводу недавнего скандала с Трампом, когда тот изобразил себя в виде Иисуса Христа.

Джимми Киммел шутит о президентских супругах: смотрите видео онлайн

Дональд и Мелания Трамп возмущены из-за шуток Киммела

Президент США Дональд Трамп призвал телеканал ABC уволить Джимми Киммела из-за его шуток. Об этом пишет CNN.

Мелания Трамп опубликовала свою позицию в сообщении в соцсети Х и поддержала мужчину.

Враждебная и насильственная риторика Киммела направлена на раскол нашей страны. Его монолог о моей семье– это не комедия,

– написала первая леди США.

Мелания Трамп добавила, что люди типа Джимми Киммела должны перестать "распространять ненависть", а соответствующие телеканалы– прекратить защищать подобную риторику.

Как реагирует на критику Джимми Киммел?

Шоумен отреагировал на упреки Дональда и Мелании Трамп, пишет BBC. Джимми Киммел подчеркнул, что шутил лишь о большой разнице супругов в возрасте и "радостном выражении лица первой леди, который мы видим каждый раз, когда они вместе".

Это ни в коем случае не было призывом к убийству, и они это знают. Я уже много лет открыто выступаю против насилия,

– подчеркнул ведущий.

Киммел добавил, что его шутки стали сенсацией только из-за инцидента.

Что произошло в Вашингтоне?

25 апреля состоялся ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Вдруг вооруженный мужчина открыл огонь из ружья. Президента США, первую леди и других чиновников срочно эвакуировали.

По словам Дональда Трампа, для его жены это был " травматический опыт ", однако правоохранители среагировали мгновенно. Подозреваемому в нападении предъявлены обвинения по трем уголовным статьям.