Дональд Трамп прокомментировал инцидент для CNN. Он рассказал, что это стало "довольно травматическим опытом" для первой леди.

К слову В сети писали, что пресс-секретарь Белого дома "предсказала" стрельбу: действительно ли это так

Президент США рассказал, что события во время стрельбы разворачивались очень быстро. Но реакция была мгновенной.

Дональд Трамп добавил, что о нем и первой леди хорошо позаботились. Их обоих "очень быстро вывели со сцены".

Отметим, среди чиновников в зале были вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Гегсет, министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, пишет BBC. Также присутствовала посол Украины в США Ольга Стефанишина. Во время стрельбы она пряталась под столом.

Что произошло в США?

Стрельба произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton 25 апреля. После того как прозвучали выстрелы, Трампа и членов его кабинета вывели со сцены.

Как стало известно впоследствии, в бальный зал ворвался вооруженный мужчина. Он пытался прорвать кордон охраны, но его задержали. Имя стрелка – Коул Томас.

31-летний мужчина остался жив, его доставили в одну из больниц. Мероприятие должно было продолжиться, но его перенесли на другую дату. В ближайшее время президент США вернется в Белый дом.