Дональд Трамп прокоментував інцидент для CNN. Він розповів, що це стало "досить травматичним досвідом" для першої леді.

До слова У мережі писали, що прессекретарка Білого дому "передбачила" стрілянину: чи дійсно це так

Президент США розповів, що події під час стрілянини розгорталися дуже швидко. Але реакція була миттєвою.

Дональд Трамп додав, що про нього та першу леді добре подбали. Їх обох "дуже швидко вивели зі сцени".

Зазначимо, серед високопосадовців у залі були віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді‑молодший, пише BBC. Також присутньою була посолка України в США Ольга Стефанішина. Під час стрілянини вона ховалась під столом.

Що сталося у США?

Стрілянина сталася під час прийому Асоціації кореспондентів при Білому домі у готелі Washington Hilton 25 квітня. Після того як пролунали постріли, Трампа та членів його кабінету вивели зі сцени.

Як стало відомо згодом, до бальної зали увірвався озброєний чоловік. Він намагався прорвати кордон охорони, але його затримали. Ім'я стрільця – Коул Томас.

31-річний чоловік залишився живим, його доправили до однієї з лікарень. Захід мав продовжитися, але його перенесли на іншу дату. Найближчим часом президент США повернеться до Білого дому.