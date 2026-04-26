Слова американської речниці пролунали в етері Fox News.

Що насправді сказала Левітт?

Перед початком вечері Асоціації кореспондентів Білого дому 25 квітня прессекретарка Керолайн Левітт коментувала майбутню промову Дональда Трампа. Вона сказала, що це буде "весело і цікаво".

Далі від неї пролунало "will be some shots fired tonight", що у мережі переклали дослівно – "сьогодні ввечері буде кілька пострілів". У мережі назвали це "передбаченням", адже згодом у готелі Хілтон, де відбувалась подія, дійсно пролунали постріли.

Слова Керолайн Левітт перед стріляниною: дивіться відео

ЗМІ згодом пояснили, що Левітт використала ідіому, яка у політичному і розмовному контексті означає "гострі заяви, різкі або провокативні політичні випади".

У Вашингтоні 25 квітня під час заходу з Дональдом Трампом пролунали постріли. Президента США, його дружину та членів адміністрації евакуювали. Попередньо, озброєний чоловік намагався прорватись через охорону, поранивши агента Секретної служби.

31-річного Коула Томаса Аллена затримали. Правоохоронцям він нібито повідомив, що хотів поцілити у "посадовців адміністрації Трампа", але нічого не сказав про самого америнського лідера.