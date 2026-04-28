Джиммі Кіммел в етері своєї програми Jimmy Kimmel Live!, що вийшла 23 квітня (за кілька днів до заходу), спародіював майбутню вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому. Про це пише Hello!.

У вечірньому шоу ведучий постав в образі ведучого події та жорстко пожартував про президента США та його дружину. Зокрема, Джиммі Кіммел назвав Трампа "тремтячою драматичною королевою, яка боїться комедії".

Наша перша леді, Меланія, тут. Подивіться на Меланію, яка вона красива. Місіс Трамп, ви сяєте, як майбутня вдова,

– сказав також Кіммел.

До слова, ведучий також зіронізував щодо нещодавнього скандалу з Трампом, коли той зобразив себе у вигляді Ісуса Христа.

Джиммі Кіммел жартує про президентське подружжя: дивіться відео онлайн

Дональд та Меланія Трамп обурені через жарти Кіммела

Президент США Дональд Трамп закликав телеканал ABC звільнити Джиммі Кіммела через його жарти. Про це пише CNN.

Меланія Трамп опублікувала свою позицію у дописі в соцмережі Х та підтримала чоловіка.

Ворожа та насильницька риторика Кіммела спрямована на розкол нашої країни. Його монолог про мою родину – це не комедія,

– написала перша леді США.

Меланія Трамп додала, що люди на кшталт Джиммі Кіммела мають перестати "поширювати ненависть", а відповідні телеканали – припинити захищати подібну риторику.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Як реагує на критику Джиммі Кіммел?

Шоумен відреагував на закиди Дональда та Меланії Трамп, пише BBC. Джиммі Кіммел наголосив, що жартував лише про велику різницю подружжя у віці та "радісний вираз обличчя першої леді, який ми бачимо щоразу, коли вони разом".

Це у жодному разі не було закликом до вбивства, і вони це знають. Я вже багато років відкрито виступаю проти насильства,

– підкреслив ведучий.

Кіммел додав, що його жарти стали сенсацією лише через інцидент.

Що сталося у Вашингтоні?

25 квітня відбулась вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому. Раптом озброєний чоловік відкрив вогонь з рушниці. Президента США, першу леді та інших високопосадовців терміново евакуювали.

За словами Дональда Трампа, для його дружини це був "травматичний досвід", однак правоохоронці зреагували миттєво. Підозрюваному в нападі висунули звинувачення за трьома кримінальними статтями.