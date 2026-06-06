У п'ятницю, 5 червня, співачка й актор розпочали святкування в італійському стилі. На Сицилії, у місті Палермо, відбулась передвесільна коктейльна вечірка, пише The Daily Mail.

До слова Дуа Ліпа вийшла заміж: з ким співачка крутила романи до одруження

Для свого першого весільного образу Дуа Ліпа одягнула білу сукню Intrecciato від бренду Bottega Veneta by Louise Trotter, виготовлену на замовлення. Вбрання мало круглий виріз та відкриту спину, а спідниця в стилі "русалки" прикрашена страусовим пір'ям.

Образ співачки доповнювали шкіряна сумочка-клатч Bottega Anidamo та вишукані прикраси від Bulgari. Серед них – масивний годинник Tubogas Manchette за 185 тисяч фунтів стерлінгів.

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Натомість Каллум Тернер одягнув елегантий бежевий костюм від Jacques Marie Mage.

На вечірці помітили зіркових гостей – співачку Charli XCX, дизайнерку Донателлу Версаче і доньку Меріл Стріп.

Коли відбулось весілля?

31 травня Дуа Ліпа та Каллум Тернер офіційно одружилися. Камерна церемонія для найближчих відбулась в Лондоні, в Old Marylebone Town Hall.

Співачка одягнула білий костюм Schiaparelli та капелюх з широкими полями. Цей образ нагадав весільне вбрання Б'янки Джаггер з її шлюбу з Міком Джаггером у 1971 році.