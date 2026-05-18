На фоне этого в отставку подал генеральный директор общественного вещателя Teleradio-Moldova (TRM) Влад Цуркану. Он объявил о решении 18 мая – через два дня после финала конкурса, как написали на сайте M1 Moldova.

Цуркану признал, что как руководитель несет ответственность за ситуацию, даже если сам не вмешивался в работу жюри.

Я избегал каких-либо указаний членам жюри. Но то, что произошло, является нетипичной ситуацией. По моему мнению, жюри не учло чувствительность отношений между Молдовой, Румынией и Украиной,

– объяснил председатель общественного вещателя в Молдове.

Влад Цуркану отметил, что его решение об отставке должно показать уважение к партнерским отношениям с соседними странами. Если его отставку утвердят, вместе с ним могут уйти и заместители руководителя TRM.

Председатель общественного вещателя в Молдове добавил, что не хочет, чтобы скандал навредил работе компании, которая имеет важные проекты для развития медиа.

В самой TRM заявили, что жюри действовало независимо, а процесс голосования был прозрачным и даже контролировался нотариусом. Также там подчеркнули, что результаты голосования не отражают позицию вещателя.

Почему возник скандал?

После объявления результатов Евровидения-2026 в соцсетях начали активно обсуждать голосование молдавского жюри. Людей больше всего возмутило то, что оценки жюри сильно отличались от выбора зрителей. Например, жюри отдало 12 баллов Польше, тогда как телезрители больше всего поддержали Румынию – она получила 12 баллов от публики. Молдавское жюри дало 3 балла представителю Румынии. Украине жюри не дало ни одного балла, хотя зрители поставили 10.

Пресс-секретарь Молдовы Маргарита Друца призналась, что была шокирована результатами и думала не выходить в эфир, чтобы объявлять баллы.

К ситуации подключился и министр культуры Молдовы Кристиан Жардан. Он заявил, что ждет официальных объяснений от организаторов.

Одна из членов жюри, Виктория Кушнир, отметила, что оценивание происходило не во время финального выступления, а еще на этапе репетиций, что повлияло на оценки.