У Елены Кравец нет номера Зеленской: актриса объяснила, почему

Елена Кравец является крестной матерью Елены Зеленской, и раньше они вместе работали в Студии "Квартал 95". Однако сейчас актриса не поддерживает связь с первой леди Украины.

Об отношениях с Зеленской Кравец высказалась в интервью Славе Демину.

Я с Еленой не виделась очень давно. Я не вижусь с ней. Мы, к сожалению, не общаемся даже по телефону, потому что у меня нет ее номера. Это безопасность. Я скучаю по ней,

– призналась Елена Кравец.

Кравец и Зеленская виделись в 2024 году, когда дочь актрисы, Мария, записывала подкаст с первой леди Украины. Они обсудили вопрос психического здоровья украинской молодежи во время войны.

Подкаст подготовили в сотрудничестве между Культурной платформой Закарпатья, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и Всеукраинской программой психического здоровья "Ты как?". Соведущей Марии стала девушка Полина Медвидь.

Я просто приехала обнять ее (Елену Зеленскую – 24 Канал). Мы очень быстро пообщались о родителях, детей,

– поделилась актриса.

Общается ли Елена Кравец с Владимиром Зеленским?

В том же интервью Елена Кравец призналась, что не поддерживает связь с Владимиром Зеленским: они не видятся и не общаются. Однако актриса подчеркнула, что президент Украины – значимый человек в ее жизни.

Кравец рассказала, что с момента как Зеленский пошел в политику, они виделись где-то два раза во время пандемии коронавируса. Иногда Елена пишет главе государства сообщения, но не всегда получает ответ.

Актриса отметила, что сейчас между ними нет дружеского общения.