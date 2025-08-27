27 августа, 23:38
Несколько лет отдельно: продюсер Елена Мозговая впервые рассказала о разрыве с мужем
Основні тези
- Елена Мозговая рассказала, что была инициатором разрыва с Дэвидом Аксельродом, но впоследствии сделала первый шаг к примирению.
Продюсер Елена Мозговая уже более 19 лет вместе с певцом Дэвидом Аксельродом, из которых 10 лет они официально женаты. Но в их отношениях был непростой период.
Елена призналась, что на несколько лет они разошлись. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.
Выяснилось, что Елена Мозговая была инициатором разрыва.
Люди сходятся, расходятся, иногда сходятся снова – это жизнь. Я уходила, у нас не было определенное время отношений. На пару лет я уходила,
– поделилась она.
Елена добавила, что была неправа и именно она сделала первый шаг к примирению с мужем.
Что известно об отношениях Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода?
- Они познакомились в 2006 году, впоследствии начали встречаться. Несмотря на кризис в отношениях, поженилась в январе 2015-го.
- В феврале того же года Елена и Дэвид стали родителями дочери Соломии.
- Сначала друзья и родные были против их отношений, ведь разница в девять лет казалась препятствием. Но супруги сумели сохранить отношения. По словам Елены Мозговой, их держит уважение и откровенность: они не скрывают друг от друга проблем, сразу все обсуждают и вместе ищут решение. Хотя с годами романтики стало меньше, они сами создают ее, когда есть время и силы.