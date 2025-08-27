Елена призналась, что на несколько лет они разошлись. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Интересно Елена Мозговая рассекретила, чем занимается ее муж Аксельрод, который травмировался во время службы

Выяснилось, что Елена Мозговая была инициатором разрыва.

Люди сходятся, расходятся, иногда сходятся снова – это жизнь. Я уходила, у нас не было определенное время отношений. На пару лет я уходила,

– поделилась она.

Елена добавила, что была неправа и именно она сделала первый шаг к примирению с мужем.

Что известно об отношениях Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода?