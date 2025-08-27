Олена зізналася, що на кілька років вони розійшлися. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
З'ясувалося, що Олена Мозгова була ініціаторкою розриву.
Люди сходяться, розходяться, інколи сходяться знову – це життя. Я йшла, у нас не було певний час стосунків. На пару років я йшла,
– поділилася вона.
Олена додала, що була неправа і саме вона зробила перший крок до примирення з чоловіком
Інтерв'ю з Оленою Мозговою: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Олени Мозгової та Девіда Аксельрода?
- Вони познайомилися у 2006 році, згодом почали зустрічатися. Попри кризу в стосунках, одружилася у січні 2015-го.
- У лютому того ж року Олена та Девід стали батьками доньки Соломії.
- Спершу друзі та рідні були проти їхніх стосунків, адже різниця у дев'ять років здавалася перешкодою. Та подружжя зуміло зберегти стосунки. За словами Олени Мозгової, їх тримає повага й відвертість: вони не приховують одне від одного проблем, одразу все обговорюють і разом шукають рішення. Хоча з роками романтики стало менше, вони самі створюють її, коли є час і сили.