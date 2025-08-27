Олена зізналася, що на кілька років вони розійшлися. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Олена Мозгова розсекретила, чим займається її чоловік Аксельрод, який травмувався під час служби

З'ясувалося, що Олена Мозгова була ініціаторкою розриву.

Люди сходяться, розходяться, інколи сходяться знову – це життя. Я йшла, у нас не було певний час стосунків. На пару років я йшла,

– поділилася вона.

Олена додала, що була неправа і саме вона зробила перший крок до примирення з чоловіком

Що відомо про стосунки Олени Мозгової та Девіда Аксельрода?