"Моего мужа забрал ТЦК, а я лежу на асфальте": скандальная актриса Репина записала обращение
- Елена Репина заявила, что ее мужа похитили представители ТЦК, а ее саму отправили в психиатрическую больницу.
- Позже Репина уточнила, что ее мужа похитила полиция на блокпосту после отказа заплатить 8 тысяч долларов.
Елена Репина заявила, что ее мужа похитили представители ТЦК, а ее саму якобы отправили в психиатрическую больницу. Актриса рассказала о "пережитом" в нескольких видеопостах в фейсбуке.
Первое видеообращение скандальной актрисы появилось вечером 5 октября. В нем она пожаловалась, что ее мужа забрал ТЦК, а ей угрожают надеть наручники, передает 24 Канал.
Что известно об эпопее с якобы "похищением" мужа Репиной?
Над мной просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте, и я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал. Моего мужа забрали фашисты и увезли. С ним нет связи,
– жаловалась Репина.
Она добавила, что ей вызвали скорую и не позволяют сделать шаг.
Во втором видео актриса говорит, что ее везут в психбольницу. "Возможно, меня убьют, как и моего мужа", – предполагает женщина.
В третьем видео она рассказывает, что с половины второго ночи просидела у "психушки". Мол, десять крепких мужчин с автоматами швырнули ее, словно котенка, в карету скорой помощи. Репина плачется, что над ней смеялись и издевались. Когда она сможет вызвать такси, то вернется домой и попытается бороться за мужа.
На следующий день утром актриса опубликовала видео, в котором благодарила Бога и адвоката, благодаря, которым ее муж едет домой.
Позже Репина уточнила, что ее мужа похитили не работники ТЦК, а полиция на блокпосту житомирской трассы. Правоохранители якобы требовали у мужчины 8 тысяч долларов, а за отказ отправили его в ТЦК, а ее – в психбольницу.
Чем "прославилась" Елена Репина?
- Елена Репина – 59-летняя украинская актриса театра и кино.
- Наибольшую славу ей принесла роль в сериале "Реальная мистика" экперта по чистоте Веры Ивановны.
- По состоянию на 2023 год женщина проживала в Бучанском районе Киевской области.
- Она имеет откровенно пророссийские и коммунистические взгляды, активно поддерживает УПЦ МП.
- В 2024 году Репина попала в скандал, когда заявила, что "ненавидит Майдан". "Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать. Проклятый Майдан! Никто не ответит", – говорила актриса.