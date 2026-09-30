Елена Шоптенко вышла замуж за иностранца и впервые показала возлюбленного

Украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко удивила поклонников личной новостью. 23 сентября 2026 года она вышла замуж за мужчину по имени Крис.

В своем инстаграме 38-летняя танцовщица опубликовала свадебное фото, на котором позирует вместе со своим возлюбленным.

Для этого особенного события мужчина выбрал классический черный смокинг, белую рубашку, черный бархатный галстук-бабочку и темный жилет. Елена же появилась в кружевном платье с объемной вышивкой в виде листочков и цветочных веточек.

23.09.26 – наше "да". Этим обручальным кольцом я выбираю тебя. Сегодня, завтра и каждый день. И обещаю вместе с тобой делать каждый обычный день особенным. Люблю тебя, Крис,

– написала Шоптенко.

По информации ряда СМИ, мужем Елены Шоптенко может быть Крис Кайрос. Танцовщица подписана на его страницу в инстаграме, а мужчина на аватарке похож на того, кто изображен на свадебном фото Елены. В то же время сама хореограф пока не раскрывала личность избранника.

В профиле Криса указано, что он отец троих детей, дайвер, наездник и путешественник. Он побывал в более чем 80 странах, сейчас живет в Вене и работает в сфере управления рисками и операционной деятельности.

Предполагаемый муж Елены Шоптенко / Скриншот из инстаграма

Интересно, что именно в Австрии Шоптенко поселилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Хореограф уехала туда вместе с сыном Алексеем от предыдущего брака.

Что известно о личной жизни Елены Шоптенко

До свадьбы с Крисом хореограф была замужем дважды. Ее первым мужем был танцор и военнослужащий Дмитрий Дикусар. Пара поженилась в 2013 году, однако через три года они развелись.

В октябре 2016 года Шоптенко вышла замуж за предпринимателя в сфере рекламы и маркетинга Алексея Иванова. В июне 2018 года у супругов родился сын Алексей. В июле 2025 года танцовщица сообщила о разводе. По словам Шоптенко, они с мужем фактически расстались еще до начала полномасштабной войны, а официально расторгли брак уже после 2022 года.

Тем временем артисты Дав Камерон и Дамиано Давид сыграли свадьбу в Тоскане.