Кума Денисенко рассказала, пригласила ли ее актриса на свадьбу после ссоры

Уже довольно долгое время в сети обсуждают конфликт Натальи Денисенко и ее кумы Елены Светлицкой. Ранее актриса рассказывала, что после ссоры они больше не поддерживают тесных отношений.

Поэтому Светлицкой не было среди гостей на недавней свадьбе Денисенко и предпринимателя и модели Юрия Ярошенко. Почему Елена не пришла на торжество, она рассказала в комментарии к программе "Утро в большом городе".

На вопрос, приглашала ли ее Наталька, актриса ответила: "Ну как же она могла пригласить? Мы даже заблокировали друг друга. Но я все равно видела, несмотря на то, что заблокирована, и фотографии, и видео, видела слезы счастья Юры и Натальи. Очень приятно смотреть на них. Ведь эта история, которая зарождалась на моих глазах, имеет такое красивое продолжение".

Поскольку лично поздравить бывшую подругу со свадьбой она не могла, актриса воспользовалась возможностью сделать это публично.

Поздравляю со свадьбой. Счастливой жизни,

– сказала Елена.

Наталья Денисенко и Елена Светлицкая были близкими подругами около 18 лет – они познакомились еще во время учебы. Впоследствии Денисенко стала крестной мамой Веры, старшей дочери Светлицкой.

Но интересно, что, несмотря на конфликт, бывшие подруги недавно оказались на одном торжестве. 25 июля предприниматели Спартак и Юлия Велишаевы сыграли свадьбу, на которую пришло немало украинских знаменитостей. На торжество пришли Наталья Денисенко с мужем Юрием Ярошенко, а также Елена Светлицкая и актер Тарас Цимбалюк. Ранее в сети Светлицкой и Цимбалюку приписывали роман.

Интересно, что Тараса Цимбалюка также не было среди гостей на свадьбе Денисенко и Ярошенко. Получал ли актер приглашение, неизвестно. Сама Елена Светлицкая не стала комментировать эту ситуацию.

Ранее мы рассказывали, как прошла свадьба Натальи Денисенко и Юрия Ярошенко.