Эти блогеры собирают тысячи комментариев и лайков буквально за минуты после публикаций. Они задают тренды и создают контент, который обсуждает вся страна.

Кто входит в топ самых популярных блогеров Украины, что известно об их жизни и какой контент они транслируют в инстаграме – узнайте далее в материале Show 24.

Елена Венум – 3,8 миллиона подписчиков

Еще в 2015 году девушка запустила свой ютуб-канал, на который сегодня подписано более 5 миллионов читателей. Там она публиковала скетчи, DIY, макияжи и другие развлекательные ролики. В то же время на своем аккаунте в инстаграме Елена больше показывает жизненный контент. В частности, рассказывает об отношениях с мужем, о сыне, путешествиях и прочее.



Блог Елены Венум / Скриншот из инстаграма

Юля Верба – 2,4 миллиона подписчиков

Настоящее имя блогера – Юлия Ивановна Вербинец. Она начала вести страницу в Instagram еще до того, как соцсети стали очень популярными. Сначала публиковала обычные фото с цитатами, а потом покрасила волосы в ярко-рыжий цвет и активно постила сторис, что помогло ей уже в 16 лет иметь 1 миллион подписчиков. Юлия в 2019 году получила награды "Лучший лайфстайл-блогер" и "Блогер года" (2020). Кроме того, попала в рейтинг Forbes "30 до 30". Она не стеснялась показывать свою настоящую жизнь, дорогие украшения, покупки машин и квартир. Также была известна тем, что делала много рекламы, что не всегда нравилось ее подписчикам. Сейчас Юлия мама дочери Розы и продолжает вести лайфстайл-блог.



Страница Юли Вербы / Скриншот из инстаграма

Даша Квиткова – 1,8 миллиона подписчиков

Известно, что Квиткова – это псевдоним инфлюенсерки, ее настоящая фамилия – Матюнина. Она обрела особую популярность после шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Пара поженилась после участия в проекте и даже воспитывает общего сына Льва. В то же время спустя три года супружеской жизни Даша и Никита развелись.

Дарья сейчас активно ведет страницу о своей жизни: показывает, как воспитывает сына, как работает, что одевает и так далее. Она сотрудничает со многими известными брендами. Например, с Puma. К тому же Даша запускала фитнес-программу NOBODY BUT YOU, пробовала себя в кино и была ведущей различных мероприятий, а еще активно транслирует информацию о войне в Украине и показывает свою благотворительную деятельность в соцсетях.





Страница Даши Квитковой / Скриншот из инстаграма

Саша Бо – 1,7 миллиона подписчиков

На своей странице Александра Тарнавская делится лайфстайл контентом. В частности, она откровенно рассказывает о материнстве и бьюти-процедурах. Имеет троих детей: сыновей от первого брака с Игорем Пустовитом и дочь Веру от нынешнего мужа, стоматолога Платона Тарнавского. Саша – владелица клиники эстетики тела и салона красоты в Ивано-Франковске, а также вместе с мужем основала фонд "Тарнавских" для помощи ВСУ.



Блог Саши Бо / Скриншот из инстаграма

Татьяна Парфильева – 1,5 миллиона подписчиков

Многие знают об этой блогерше как основательнице бренда женской одежды CHER'17. Их коллекции включают все – от базовых футболок и пижам до вечерних костюмов и платьев. В 2022 году Татьяна вместе с мужем Иваном Кришталем попали в рейтинг Forbes Ukraine "30 до 30" за успехи в развитии бренда. В августе 2023 года у пары родился сын Александр. В своих соцсетях Парфильева обо всем этом рассказывает.



Блог Тани Парфильевой / скриншот из инстаграма

Стася Макеева – 1,4 миллиона подписчиков

Анастасия стала многим известна после участия в шоу "Супермама". Она ведет блог с лайфстайл-контентом и юмористическими видео. Также показывает, как воспитывает своих двух детей: дочь Мишель и сына Марселя.





Блог Стаси Макеевой / Скриншот из инстаграм-сторис

Татьяна Самбурская – 1,3 миллиона подписчиков

Блогер из Ивано-Франковска, которая начинала с собственной студии визажа, а теперь имеет онлайн-школу визажа {L'AMOUR DE SOI}, к которой присоединилось уже более 8 тысяч учениц. Таня на своей странице показывает сотрудничества с известными брендами, делится кадрами из путешествий, показывает свои аутфиты и просто рассказывает о жизни.



Блог Татьяны Самбурской / Скриншот из инстаграм-сторис

Блогеры Дмитрий Варварук из Ивано-Франковской области и Олег Машуковский из Луганска имеют по 1,1 млн подписчиков.

Олег Машуковский – визажист, который работал со звездами, в частности Ириной Билык. Он сначала делился яркими макияжами, а впоследствии постепенно перешел на юмористические ролики и лайфстайл-контент. Ранее Олег к тому же снимался в сериале "Киев днем и ночью" и выпустил альбом "Раздуплейшн".

Дмитрий Варварук – соучредитель проекта SILRADA, который делает пародии на популярные песни. В 2020 году их трек "Белка" попал в топы Apple Music и YouTube.

В своем блоге Дмитрий публикует развлекательный контент и семью, а еще является совладельцем сети заведений "Хайп Pizza Sushi".



Блоги Дмитрия Варварука и Олега Машуковского / Скриншоты из инстаграма