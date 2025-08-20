Ці блогери збирають тисячі коментарів і лайків буквально за хвилини після публікацій. Вони задають тренди та створюють контент, який обговорює вся країна.

Хто входить до топу найпопулярніших блогерів України, що відомо про їхнє життя і який контент вони транслюють в інстаграмі – дізнайтеся далі в матеріалі Show 24.

Олена Венум – 3,8 мільйона підписників

Ще у 2015 році дівчина запустила свій ютуб-канал, на який сьогодні підписано понад 5 мільйонів читачів. Там вона публікувала скетчі, DIY, макіяжі та інші розважальні ролики. Водночас на своєму акаунті в інстаграмі Олена більше показує життєвий контент. Зокрема, розповідає про стосунки з чоловіком, про сина, подорожі та інше.



Блог Олени Венум / Скриншот з інстаграму

Юля Верба – 2,4 мільйона підписників

Справжнє ім'я блогерки – Юлія Іванівна Вербинець. Вона почала вести сторінку в Instagram ще до того, як соцмережі стали дуже популярними. Спершу публікувала звичайні фото з цитатами, а потім пофарбувала волосся в яскраво-рудий колір і активно постила сторіс, що допомогло їй вже в 16 років мати 1 мільйон підписників. Юлія у 2019 році отримала нагороди "Найкращий лайфстайл-блогер" та "Блогер року" (2020). Крім того, потрапила в рейтинг Forbes "30 до 30". Вона не соромилася показувати своє справжнє життя, дорогі прикраси, покупки машин і квартир. Також була відома тим, що робила багато реклами, що не завжди подобалося її підписникам. Нині Юлія мама донечки Рози й продовжує вести лайфстайл-блог.



Сторінка Юлі Верби / Скриншот з інстаграму

Даша Квіткова – 1,8 мільйона підписників

Відомо, що Квіткова – це псевдонім інфлюенсерки, її справжнє прізвище – Матюніна. Вона здобула особливу популярність після шоу "Холостяк" з Нікітою Добриніним. Пара одружилася після участі в проєкті й навіть виховує спільного сина Лева. Водночас через три роки подружнього життя Даша та Нікіта розлучилися.

Дар'я зараз активно веде сторінку про своє життя: показує, як виховує сина, як працює, що одягає і таке інше. Вона співпрацює з багатьма відомими брендами. Наприклад, з Puma. До того ж Даша запускала фітнес-програму NOBODY BUT YOU, пробувала себе в кіно та була ведучою різних заходів, а ще активно транслює інформацію про війну в Україні та показує свою благодійну діяльність в соцмережах.





Сторінка Даші Квіткової / Скриншот з інстаграму

Саша Бо – 1,7 мільйона підписників

На своїй сторінці Олександра Тарнавська ділиться лайфстайл контентом. Зокрема, вона відверто розповідає про материнство і б'юті-процедури. Має трьох дітей: синів від першого шлюбу з Ігорем Пустовітом та доньку Віру від теперішнього чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського. Саша – власниця клініки естетики тіла та салону краси в Івано-Франківську, а також разом із чоловіком заснувала фонд "Тарнавських" для допомоги ЗСУ.



Блог Саші Бо / Скриншот з інстаграму

Тетяна Парфільєва – 1,5 мільйона підписників

Багато хто знає про цю блогерку як засновницю бренду жіночого одягу CHER'17. Їхні колекції включають усе – від базових футболок і піжам до вечірніх костюмів і суконь. У 2022 році Тетяна разом із чоловіком Іваном Кришталем потрапили до рейтингу Forbes Ukraine "30 до 30" за успіхи у розвитку бренду. У серпні 2023 року в пари народився син Олександр. Відтак, у своїх соцмережах Парфільєва про все це розповідає.



Блог Тані Парфільєвої / скриншот з інстаграму

Стася Макєєва – 1,4 мільйона підписників

Анастасія стала багатьом відома після участі у шоу"Супермама". Вона веде блог із лайфстайл-контентом та гумористичними відео. Також показує, як виховує своїх двох дітей: доньку Мішель та сина Марселя.





Блог Стасі Макєєвої / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тетяна Самбурська – 1,3 мільйона підписників

Блогерка з Івано-Франківська, яка починала з власної студії візажу, а тепер має онлайн-школа візажу { L'AMOUR DE SOI }, до якої долучилося вже понад 8 тисяч учениць. Таня на своїй сторінці показує співпраці з відомими брендами, ділиться кадрами з подорожей, показує свої аутфіти та просто розповідає про життя.



Блог Тетяни Самбурської / Скриншот з інстаграм-сторіс

Блогери Дмитро Варварук з Івано-Франківської області та Олег Машуковський з Луганська мають по 1,1 млн підписників.

Олег Машуковський – візажист, який працював із зірками, зокрема Іриною Білик. Він спершу ділився яскравими макіяжами, а згодом поступово перейшов на гумористичні ролики та лайфстайл-контент. Раніше Олег до того ж знімався в серіалі "Київ вдень та вночі" і випустив альбом "Раздуплейшн"

Дмитро Варварук – співзасновник проєкту SILRADA, який робить пародії на популярні пісні. У 2020 році їхній трек "Білка" потрапив у топи Apple Music та YouTube.

У своєму блозі Дмитро публікує розважальний контент та родину, а ще є співвласником мережі закладів "Хайп Pizza Sushi".



Блоги Дмитра Варварука та Олега Машуковського / Скриншоти з інстаграму