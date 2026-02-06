Не стали публичными людьми: что известно о родителях Елены Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская не была публичной личностью до президентских выборов 2019 года. Однако в тени до сих пор остаются ее родители – самые родные люди Елены и тесть и теща Владимира Зеленского.

Сегодня, 6 февраля, Елена Зеленская празднует день рождения – ей исполнилось 48 лет. 24 Канал расскажет, что известно о родителях первой леди Украины.

Отец и мать Елены Зеленской максимально непубличны и оберегают свою приватность. Папа первой леди – Владимир Кияшко. Он получил высшее образование в Криворожском горнорудном институте по специальности "жилищное строительство". Впоследствии стал кандидатом технических наук и преподавателем.

Также Владимир Кияшко является доцентом кафедры "Строительные конструкции и сооружения" Киевского института железнодорожного траспорта. Он преподает студентам предмет под названием "Строительные конструкции и здания на транспорте".



Мало кто знает, что Владимир Кияшко также был вовлечен в политическую деятельность. Когда Зеленский стал президентом, отец первой леди занял должность помощника народного депутата Олега Бондаренко.

Он занимался темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие. Его наработки должны были стать полезными в том числе и для Укравтодора.

Согласно системе YouControl, Владимир Кияшко также был руководителем ООО "Криворожмонолитстрой" и ООО "Техноимпульс", что изготавливали строительные металлические конструкции и бетонные растворы.

О маме Елены Зеленской почти ничего не известно. Ее зовут Ольга Кияшко, сейчас ей 72 года. Больше информации в свободном доступе нет.

К слову, именно по совету родителей Елена Зеленская поступила в Криворожский технический университет по специальности "Архитектор". Первая леди получила высшее образование с отличием. Однако ей не удалось поработать по образованию, ведь вместе с Владимиром Зеленским она выбрала сферу юмора.

"Это было вопреки желанию наших родителей и окружения, потому что нельзя было в тот момент это назвать вообще профессией. Были протесты у моих родителей, им было очень страшно смотреть на меня с моим будущим мужем, потому что мы оба выбрали эту профессию", – рассказывала Елена Зеленская.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди