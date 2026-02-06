24 Канал расскажет историю отношений президентской четы, а также покажет самые милые фото Владимира и Елены Зеленских.

Какова история любви Владимира и Елены Зеленских?

Супруги познакомились еще в школе в городе Кривой Рог. Владимир и Елена учились в гимназии номер 95. Хотя они приобретали знания в одной школе и жили в одном районе, отношения у пары начались только в университете. Ранее президент рассказывал, что влюбился в Елену с первого взгляда, однако тогда она была в других отношениях.



Свадьба Владимира и Елены Зеленских / Фото из открытых источников

Сама же первая леди вспоминает, что Владимир привлек ее внимание сообразительностью и чувством юмора.

Елена окончила технический университет и получила образование архитектора. Но по профессии никогда не работала, ведь влюбилась не только во Владимира, но и в написание юмора. Так и строились крепкие отношения и крепкий юмористический проект, пара вместе работала в "Квартале 95". Супруги еще тогда знали, как сочетать не только романтические, но и рабочие отношения. Будущая первая леди писала шутки, а Владимир харизматично веселил ими публику со сцены.

Так пара провстречалась целых восемь лет и до свадьбы не жила вместе. Владимир Зеленский не торопился делать предложение, ведь не хотел спешить и боялся ответственности. Еще одной причиной был очень загруженный график. Влюбленные много работали и постоянно были на гастролях.

Свадьбу Зеленские сыграли в 2003 году. В следующем году у супругов родилась дочь Александра, а в 2013-м – сын Кирилл.

Елена Зеленская никогда не мечтала о статусе первой леди. О том, что ее муж серьезно настроен стать президентом Украины, она узнала так же как и все украинцы – с новогоднего обращения в "Квартале 95". Когда же Владимир вернулся домой, Елена лишь коротко спросила: "Рассказывай".

Сегодня Елена Зеленская – надежная опора для своего мужа в самые тяжелые времена для него и всей страны. Она искренне признается: как и большинство украинских семей, они редко видятся, ведь из-за требований безопасности во время полномасштабного вторжения живут отдельно. Несмотря на все вызовы, первая леди активно занимается международной деятельностью, занимается ментальным здоровьем украинцев и внедряет принципы безбарьерности.



