24 Канал розповість історію стосунків президентського подружжя, а також покаже наймиліші фото Володимира та Олени Зеленських.

Якою є історія кохання Володимира та Олени Зеленських?

Подружжя познайомилось ще в школі у місті Кривий Ріг. Володимир та Олена навчались у гімназії номер 95. Хоч вони набували знань у одній школі та жили в одному районі, стосунки у пари почались аж в університеті. Раніше президент розповідав, що закохався в Олену з першого погляду, однак тоді вона була в інших стосунках.



Весілля Володимира та Олени Зеленських / Фото з відкритих джерел

Сама ж перша леді пригадує, що Володимир привернув її увагу кмітливістю та почуттям гумору.

Олена закінчила технічний університет й здобула освіту архітекторки. Але за професією ніколи не працювала, адже закохалась не тільки у Володимира, а й у написання гумору. Так і будувались міцні стосунки і міцний гумористичний проєкт, пара разом працювала у "Кварталі 95". Подружжя ще тоді знало, як поєднувати не тільки романтичні, а й робочі стосунки. Майбутня перша леді писала жарти, а Володимир харизматично веселив ними публіку зі сцени.

Так пара прозустрічалась цілих вісім років і до весілля не жила разом. Володимир Зеленський не квапився робити пропозицію, адже не хотів поспішати і боявся відповідальності. Ще однією причиною був дуже завантажений графік. Закохані багато працювали та постійно були на гастролях.

Весілля Зеленські зіграли у 2003 році. Наступного року в подружжя народилася донька Олександра, а у 2013-му – син Кирило.

Олена Зеленська ніколи не мріяла про статус першої леді. Про те, що її чоловік серйозно налаштований стати президентом України, вона дізналася так само як і всі українці – з новорічного звернення у "Кварталі 95". Коли ж Володимир повернувся додому, Олена лише коротко запитала: "Розповідай".

Сьогодні Олена Зеленська – надійна опора для свого чоловіка у найважчі часи для нього та всієї країни. Вона щиро зізнається: як і більшість українських родин, вони рідко бачаться, адже через безпекові вимоги під час повномасштабного вторгнення живуть окремо. Попри всі виклики, перша леді активно займається міжнародною діяльністю, опікується ментальним здоров'ям українців та впроваджує принципи безбар'єрності.



