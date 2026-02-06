До 2019 року ім'я Олени Зеленської рідко з'являлося в заголовках медіа. Втім, її робота була добре знайома мільйонам українців – щоправда, без авторського підпису. Ким була дружина Зеленського до того, як стати першою леді, – розповідає 24 Канал.

Теж цікаво Не тільки пучок: 3 елегантні зачіски Олени Зеленської, які може повторити кожна

Архітектурна освіта, яка привела в гумор

Олена Зеленська, по дівочому прізвищі Кияшко, народилася 6 лютого 1978 року у Кривому Розі. Вона закінчила місцеву гімназію №95, а згодом вступила на будівельний факультет Криворізького технічного університету, де здобула диплом архітектора з відзнакою.

Однак працювати за фахом Олена так і не почала. Ще під час навчання її захопила творчість – вона долучилася до КВК, писала жарти й сценарії для виступів. Саме тоді архітектурні креслення остаточно поступилися текстам і гумору. Із Володимиром Зеленським Олена була знайома ще зі школи – вони навчалися у паралельних класах. Та їхні стосунки почалися вже у студентські роки після випадкової зустрічі на вулиці.



Подружжя Зеленських в юності / Фото з відкритих джерел

Разом вони готували номери для КВК, працювали в авторській групі "Оптиміст і песиміст", а згодом – у новоствореній студії "Квартал 95". Саме там Олена Зеленська остаточно сформувалася як сценаристка, хоча й принципово залишалася непублічною.

Сценаристка "Кварталу 95": без сцени й камер

З моменту заснування студії "Квартал 95" у 2003 році Олена Зеленська працювала в авторській групі. Вона була причетною до створення сценаріїв для найпопулярніших гумористичних проєктів країни:

"Вечірній квартал"

"Розсміши коміка"

"Вечірній Київ"

"Жіночий квартал"

Також Олена була однією зі сценаристок мюзиклу "Як козаки…" та долучалася до роботи над серіалом "Слуга народу", який згодом несподівано переріс у реальну політичну історію.



Подружжя Зеленських / Фото з відкритих джерел

Попри роботу в шоу-бізнесі, Зеленська уникала інтерв'ю, світських заходів і телекамер, надаючи перевагу ролі авторки, а не медійної персони.

Свідомий вибір – залишатися "в тіні"

Ще у 2019 році, в інтерв'ю BBC, Олена Зеленська зізнавалася, що не мріяла про політику і хотіла б продовжувати працювати сценаристкою навіть після перемоги чоловіка на виборах.

Про те, що Володимир Зеленський балотуватиметься в президенти, вона дізналася, як і більшість українців, – з інтернету. Попри внутрішній шок, Зеленська швидко усвідомила масштаб змін і прийняла нову реальність.



Олена та Володимир Зеленські під час повномасштабної війни / Фото Vogue

Вихід у публічність, який змінив усе

Після інавгурації Володимира Зеленського 20 травня 2019 року Олена Зеленська стала першою леді України. Відтоді життя "за кадром" залишилося в минулому.

Втім, її нова роль не була формальною. Вона обрала чіткі напрями роботи: реформу шкільного харчування, розвиток безбар'єрності, культурну дипломатію України у світі. Але фундаментом для цієї діяльності стала саме попередня професійна біографія – досвід роботи з текстами, сенсами, публічними меседжами та великими аудиторіями.



Олена Зеленська з чоловіком / Фото з інстаграму першої леді