До 2019 года имя Елены Зеленской редко появлялось в заголовках медиа. Впрочем, ее работа была хорошо знакома миллионам украинцев – правда, без авторской подписи. Кем была жена Зеленского до того, как стать первой леди, – рассказывает 24 Канал.

Тоже интересно Не только пучок: 3 элегантные прически Елены Зеленской, которые может повторить каждая

Архитектурное образование, которое привело в юмор

Елена Зеленская, по девичьей фамилии Кияшко, родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге. Она закончила местную гимназию №95, а затем поступила на строительный факультет Криворожского технического университета, где получила диплом архитектора с отличием.

Однако работать по специальности Елена так и не начала. Еще во время учебы ее увлекло творчество – она присоединилась к КВН, писала шутки и сценарии для выступлений. Именно тогда архитектурные чертежи окончательно уступили текстам и юмору. С Владимиром Зеленским Елена была знакома еще со школы – они учились в параллельных классах. Но их отношения начались уже в студенческие годы после случайной встречи на улице.



Супруги Зеленские в юности / Фото из открытых источников

Вместе они готовили номера для КВН, работали в авторской группе "Оптимист и пессимист", а впоследствии – во вновь созданной студии "Квартал 95". Именно там Елена Зеленская окончательно сформировалась как сценарист, хотя и принципиально оставалась непубличной.

Сценаристка "Квартала 95": без сцены и камер

С момента основания студии "Квартал 95" в 2003 году Елена Зеленская работала в авторской группе. Она была причастна к созданию сценариев для самых популярных юмористических проектов страны:

"Вечерний квартал"

"Рассмеши комика"

"Вечерний Киев"

"Женский квартал"

Также Елена была одной из сценаристок мюзикла "Как казаки..." и участвовала в работе над сериалом "Слуга народа", который впоследствии неожиданно перерос в реальную политическую историю.



Супруги Зеленские / Фото из открытых источников

Несмотря на работу в шоу-бизнесе, Зеленская избегала интервью, светских мероприятий и телекамер, предпочитая роль автора, а не медийной персоны.

Сознательный выбор – оставаться "в тени"

Еще в 2019 году, в интервью BBC, Елена Зеленская признавалась, что не мечтала о политике и хотела бы продолжать работать сценаристкой даже после победы мужа на выборах.

О том, что Владимир Зеленский будет баллотироваться в президенты, она узнала, как и большинство украинцев, – из интернета. Несмотря на внутренний шок, Зеленская быстро осознала масштаб изменений и приняла новую реальность.



Елена и Владимир Зеленские во время полномасштабной войны / Фото Vogue

Выход в публичность, который изменил все

После инаугурации Владимира Зеленского 20 мая 2019 года Елена Зеленская стала первой леди Украины. С тех пор жизнь "за кадром" осталась в прошлом.

Впрочем, ее новая роль не была формальной. Она выбрала четкие направления работы: реформу школьного питания, развитие безбарьерности, культурную дипломатию Украины в мире. Но фундаментом для этой деятельности стала именно предыдущая профессиональная биография – опыт работы с текстами, смыслами, публичными месседжами и большими аудиториями.



Елена Зеленская с мужем / Фото из инстаграма первой леди