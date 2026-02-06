До 2019 года имя Елены Зеленской редко появлялось в заголовках медиа. Впрочем, ее работа была хорошо знакома миллионам украинцев – правда, без авторской подписи. Кем была жена Зеленского до того, как стать первой леди, – рассказывает 24 Канал.
Архитектурное образование, которое привело в юмор
Елена Зеленская, по девичьей фамилии Кияшко, родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге. Она закончила местную гимназию №95, а затем поступила на строительный факультет Криворожского технического университета, где получила диплом архитектора с отличием.
Однако работать по специальности Елена так и не начала. Еще во время учебы ее увлекло творчество – она присоединилась к КВН, писала шутки и сценарии для выступлений. Именно тогда архитектурные чертежи окончательно уступили текстам и юмору. С Владимиром Зеленским Елена была знакома еще со школы – они учились в параллельных классах. Но их отношения начались уже в студенческие годы после случайной встречи на улице.
Вместе они готовили номера для КВН, работали в авторской группе "Оптимист и пессимист", а впоследствии – во вновь созданной студии "Квартал 95". Именно там Елена Зеленская окончательно сформировалась как сценарист, хотя и принципиально оставалась непубличной.
Сценаристка "Квартала 95": без сцены и камер
С момента основания студии "Квартал 95" в 2003 году Елена Зеленская работала в авторской группе. Она была причастна к созданию сценариев для самых популярных юмористических проектов страны:
- "Вечерний квартал"
- "Рассмеши комика"
- "Вечерний Киев"
- "Женский квартал"
Также Елена была одной из сценаристок мюзикла "Как казаки..." и участвовала в работе над сериалом "Слуга народа", который впоследствии неожиданно перерос в реальную политическую историю.
Несмотря на работу в шоу-бизнесе, Зеленская избегала интервью, светских мероприятий и телекамер, предпочитая роль автора, а не медийной персоны.
Сознательный выбор – оставаться "в тени"
Еще в 2019 году, в интервью BBC, Елена Зеленская признавалась, что не мечтала о политике и хотела бы продолжать работать сценаристкой даже после победы мужа на выборах.
О том, что Владимир Зеленский будет баллотироваться в президенты, она узнала, как и большинство украинцев, – из интернета. Несмотря на внутренний шок, Зеленская быстро осознала масштаб изменений и приняла новую реальность.
Выход в публичность, который изменил все
После инаугурации Владимира Зеленского 20 мая 2019 года Елена Зеленская стала первой леди Украины. С тех пор жизнь "за кадром" осталась в прошлом.
Впрочем, ее новая роль не была формальной. Она выбрала четкие направления работы: реформу школьного питания, развитие безбарьерности, культурную дипломатию Украины в мире. Но фундаментом для этой деятельности стала именно предыдущая профессиональная биография – опыт работы с текстами, смыслами, публичными месседжами и большими аудиториями.
