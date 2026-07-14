В французском стиле: Елена Зеленская поразила изысканными образами в Париже

Первая леди сопровождает президента во время дипломатического визита во Францию. Она осталась верна своему узнаваемому стилю.

Елена Зеленская уже встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО, посетила праздничный парад в честь Дня взятия Бастилии и Елисейский дворец, сообщает Офис Президента Украины. Как всегда, каждый ее выход в свет стал отдельным модным событием.

Для встречи с руководством ЮНЕСКО и посещения выставки, посвященной украинскому наследию, пострадавшему от войны, Елена Зеленская выбрала лаконичный образ в любимой нюдовой гамме. Оверсайз-пиджак песочного цвета она сочетала с брюками и топом оттенка тауп, что придало образу непринужденность. Из аксессуаров – только золотые серьги-кольца и классические туфли-лодочки.

Елена Зеленская на встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани / Фото из инстаграма Зеленской

Данью классическому парижскому шику стал вечерний образ, в котором госпожа Зеленская сопровождала президента на государственный ужин в Елисейском дворце. Черный двойной пиджак в мужском стиле, белая блуза со складками и длинная прямая юбка в очередной раз доказали, почему черно-белый ансамбль не зря входит в число фаворитов французских женщин. Такой наряд одинаково хорошо смотрелся и как вечерний, и как дипломатический.

Зеленские прибыли на ужин в Елисейский дворец / Getty Images

Самым "летним" и выразительным стал наряд, в котором Елена Зеленская появилась на праздновании Дня взятия Бастилии. Костюм терракотового цвета выделялся среди прочих. Изысканности базовой костюмной комбинации добавили тонкий пояс-веревка и единственный символический акцент – золотая брошь в виде украинского трезубца на лацкане.



Терракотовый костюм выделял первую леди на параде / Getty Images

Недавно еще один деловой образ Елены Зеленской произвел фурор. В нем первая леди сияла в Турции.