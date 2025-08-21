В пиджаке за более чем 25 тысяч: Елена Зеленская показалась в стильном образе в Киеве
- Елена Зеленская появилась на церемонии "Национальная легенда Украины-2025" в пиджаке украинского бренда Gaptuvalnya, стоимость которого составляет 26 750 гривен.
20 августа в Киеве состоялась церемония вручения награды "Национальная легенда Украины-2025". Среди почетных гостей была и первая леди Украины Елена Зеленская.
На событии она в очередной раз продемонстрировала сдержанный, но одновременно изысканный стиль. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу первой леди Украины.
Так, Елена Зеленская надела пиджак украинского бренда Gaptuvalnya из коллекции под названием "Пиджак Единства". Уникальная вышивка на нем создана на основе народных орнаментов и мотивов из разных уголков страны, что символично подчеркивает идею единства Украины. Модель выполнена из натуральной ткани, а на сайте бренда ее стоимость составляет 26 750 гривен.
Дизайнерский пиджак Единства / Скриншот с сайта Gaptuvalnya
Елена Зеленская соединила пиджак с классическими черными брюками и белой блузкой. Образ завершали аккуратно уложенные волосы и легкий нюдовый макияж.
Заметим, что на церемонии "Национальная легенда Украины" Владимир Зеленский вручил награду лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку. Накануне мы писали о том, как певец на это отреагировал.
Почетное звание "Национальной легенды Украины" также получила легкоатлетка Ярослава Магучих, оперная певица Людмила Монастырская, художник Анатолий Криволап, эстрадный певец Василий Зинкевич и другие. Полный список – смотрите на нашем сайте.