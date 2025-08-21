20 серпня в Києві відбулася церемонія вручення відзнаки "Національна легенда України-2025". Серед почесних гостей була й перша леді України Олена Зеленська.

На події вона вкотре продемонструвала стриманий, але водночас вишуканий стиль.

Так, Олена Зеленська одягнула піджак українського бренду Gaptuvalnya з колекції під назвою "Піджак Єдності". Унікальна вишивка на ньому створена на основі народних орнаментів та мотивів з різних куточків країни, що символічно підкреслює ідею єдності України. Модель виконана з натуральної тканини, а на сайті бренду її вартість становить 26 750 гривень.



Дизайнерський піджак Єдності / Скриншот з сайту Gaptuvalnya

Олена Зеленська поєднала піджак із класичними чорними штанами та білою блузкою. Образ завершували акуратно укладене волосся та легкий нюдовий макіяж.

Зауважимо, що на церемонії "Національна легенда України" Володимир Зеленський вручив відзначку лідеру гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку.

Почесне звання "Національної легенди України" також отримала легкоатлетка Ярослава Магучіх, оперна співачка Людмила Монастирська, художник Анатолій Криволап, естрадний співак Василь Зінкевич та інші.