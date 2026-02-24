В годовщину великой войны: Елена Зеленская появилась на публике в символическом total black образе

24 февраля Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в мероприятиях по случаю четвертой годовщины начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Они побывали в стенах Софии Киевской, где прозвучала объединенная молитва за Украину, а также вместе с иностранными гостями, почтили память погибших украинских защитников и защитниц возле Народного мемориала национальной памяти на майдане Независимости. Для этого дня Елена Зеленская выбрала сдержанный и лаконичный образ в черном цвете. Кадры опубликовали в ее телеграм-канале.

Первая леди появилась на публике в черном пальто длины миди классического кроя, которое дополнила черными высокими сапогами на каблуках. Пояс мягко подчеркивал ее талию, а выразительные лацканы спереди добавили образу четкости. Свой наряд Елена Зеленская дополнила черным гольфом. Все эти детали создали целостный монохромный look.

Елена Зеленская приняла участие в мероприятиях по случаю четвертой годовщины начала полномасштабной агрессии России против Украины / Фото из телеграм-канале первой леди Украины

Что Елена Зеленская сказала в 4-ю годовщину полномасштабного вторжения России в Украину?

24 февраля 2026 года первая леди Украины опубликовала сразу несколько постов на своей странице в инстаграме.

В совместной публикации с президентом она отметила, что Украина смогла выстоять под массированными ударами благодаря мужеству и стойкости наших воинов – тех, кто не отступил и стал щитом для своей страны

Мы гордимся каждым и каждой, кто защищает Украину. Мы бережем память обо всех погибших украинских защитниках и защитницах, о тех, кто отдал самое ценное ради свободной Украины. И мы обязательно сохраним то, за что они боролись. Защитим нашу независимость. Не предадим наших героев. Не предадим Украину. Вечное уважение и светлая память всем павшим украинским воинам,

– написали президентские супруги.