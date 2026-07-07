В костюме цвета кемел: Елена Зеленская вместе с мужем прибыла на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыл в Анкару, где начался 36-й саммит НАТО, собравший лидеров всех 32 стран Альянса.

На официальной странице президента Украины в инстаграме было опубликовано видео, на котором глава государства и первая леди выходят из самолета после прибытия в столицу Турции. Для рабочей поездки Елена Зеленская выбрала сдержанный, но в то же время стильный образ.

Первая леди появилась в костюме цвета "кемел", состоящем из удлиненного двубортного жакета оверсайз и широких брюк в тон. Образ она дополнила темными солнцезащитными очками, замшевыми туфлями чуть более темного оттенка и лаконичными серьгами. Волосы супруге президента уложили в легкие локоны.

В то же время Владимир Зеленский традиционно выбрал черный комплект, состоящий из куртки и брюк. Его образ дополнила черная обувь.

Как известно, саммит НАТО продлится два дня – 7 и 8 июля. Одной из ключевых тем станет дальнейшая поддержка Украины. Президент нашей страны уже рассказал о своих планах на этот рабочий визит.

Форум оборонных индустрий НАТО, запланированные почти два десятка двусторонних встреч с лидерами, новые Drone Deals и другие договоренности с партнерами. Мы будем неустанно работать над укреплением ПВО Украины. Новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство – все это наш приоритет,

– написал Владимир Зеленский.

Отметим, что в последнее время первая леди все чаще сопровождает главу государства на публичных мероприятиях. В частности, недавно Елена Зеленская появилась вместе с мужем на открытии Superhumans в Одессе, где она входит в наблюдательный совет центра.