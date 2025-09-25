Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп в Нью-Йорке и прокомментировала их встречу.

В частности, рассекретила о чем они общались.

Елена Зеленская рассказала, что они с женой Дональда Трампа обсудили общие для них ценности, в частности – защиту детей и их детства.

Очень ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире .... Не устаю повторять, что очень верю в действенность мягкой силы – в человечность, сопереживания и способность менять реальность к лучшему. Уверена, что совместными усилиями мы сможем помочь всем детям, которые нуждаются в помощи,

– отметила Елена Зеленская.