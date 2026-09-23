Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Меланией Трамп в Нью-Йорке: видео

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает свой важный дипломатический визит в США, сопровождая президента Владимира Зеленского. В Нью-Йорке она провела ряд важных встреч, в числе которых – знакомство с Меланией Трамп, продемонстрировав безупречный вкус в одежде.

Супруги Зеленские прибыли в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Программа первой леди оказалась чрезвычайно насыщенной: выступления перед студентами Колумбийского университета, встречи с американскими бизнесменами и презентация результатов Саммита первых леди и джентльменов.

Одним из самых ожидаемых событий стала встреча с первой леди США Меланией Трамп. Елена Зеленская приняла участие в обеде в рамках инициативы "Совместное содействие будущему". Для этого мероприятия украинская первая леди выбрала невероятно стильный и сдержанный деловой образ. Она появилась на публике в светло-сером жакете свободного кроя, который гармонично сочетала с черным лонгсливом и широкими брюками.

BEHIND THE SCENES IN NYC. First Lady Melania Trump is taking Fostering the Future to the global stage, bringing together 57 nations and major technology leaders, including Apple CEO @tim_cook to expand digital access, strengthen online safety, and prepare children for the future. @flotus – Stella Escobedo (@StellaEscoTV) September 22, 2026

Свой изысканный наряд Зеленская дополнила классическими туфлями-лодочками и минималистичными украшениями. Такой выбор подчеркнул ее элегантность и придал образу современность и сдержанность, что идеально соответствовало формату мероприятия.

Также в рамках дипломатической недели Елена Зеленская впервые лично встретилась с супругой премьер-министра Великобритании Мари-Франс ван Хил. Для этой встречи она выбрала несколько иной, но не менее эффектный наряд: черные широкие штаны и черную рубашку, поверх которой надела укороченный светлый жакет с принтом в виде размытой клетки. Этот жакет имел интересный крой, напоминавший рубашку с округлыми боковыми вырезами и черными пуговицами. Образ дополнили лаковые туфли на каблуке, золотые серьги и брошь с кисточками в виде цветка.

Елена Зеленская и Мари-Франс ван Хил / фото из инстаграма

Интересно, что во время этой теплой беседы Мари-Франс ван Хил передала Елене письмо от своего мужа, которое он написал еще во время своего летнего визита в Украину. Первые леди обсудили важность британской помощи и подготовку к следующему саммиту в Киеве.

Недавно Елена Зеленская прибыла в Канаду вместе со своим мужем и привлекла внимание своим сдержанным образом.