Предательница Елка убрала упоминание о Борисполе из своего хита "Прованс"
- Елка выступила на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Москве, изменив текст песни "Прованс".
- Вместо упоминания об аэропорте Борисполь, она спела "я буду лететь к тебе".
Уроженка Ужгорода Елка (Елизавета Иванцив) выступила на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Москве. Запроданка спела свой хит "Прованс", однако убрала упоминание об аэропорте Борисполь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал The Insider. Концерт состоялся в честь 30-летия российской музыкальной премии.
"Прованс" – один из самых популярных треков Елки. Во время концерта в Москве певица изменила одну строку в песне. Вместо "Ведь завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте" она спела "Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".
Как пишет Meduza, концерт проходил на сцене "ВТБ Арены" 30 и 31 октября.
Певица Елка предала Украину
Певица Елка родилась в городе Ужгород, что на Закарпатье. В свое время она была достаточно популярной в Украине и даже сидела в судейском кресле талант-шоу X-Фактор (в первых двух сезонах).
С 2014 года Елка замалчивает войну России против Украины. После начала полномасштабного вторжения она продолжила развивать карьеру в государстве-террористе.
В 2017 году в интервью Meduza певица назвала Москву своим домом: "Мне здесь очень хорошо. Меня так пугали 15 лет назад, что Москва меня не примет. Но за 15 лет я обросла самой настоящей семьей. Как мне здесь может быть плохо? Это же город моей реализации. Здесь меня назвали певицей, и здесь я все еще в процессе воплощения своей самой главной мечты в жизни".