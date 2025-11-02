Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал The Insider. Концерт состоялся в честь 30-летия российской музыкальной премии.

"Прованс" – один из самых популярных треков Елки. Во время концерта в Москве певица изменила одну строку в песне. Вместо "Ведь завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте" она спела "Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".

Как пишет Meduza, концерт проходил на сцене "ВТБ Арены" 30 и 31 октября.

Певица Елка предала Украину