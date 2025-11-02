Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал The Insider. Концерт відбувся на честь 30-річчя російської музичної премії.
"Прованс" – один зі найпопулярніших треків Йолки. Під час концерту в Москві співачка змінила один рядок у пісні. Замість "Ведь завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолёте и думать о пилоте" вона заспівала "Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолёте и думать о пилоте".
Як пише Meduza, концерт проходив на сцені "ВТБ Арени" 30 і 31 жовтня.
Співачка Йолка зрадила Україну
Співачка Йолка народилася в місті Ужгород, що на Закарпатті. Свого часу вона була досить популярною в Україні й навіть сиділа у суддівському кріслі талант-шоу X-Фактор (у перших двох сезонах).
З 2014 року Йолка замовчує війну Росії проти України. Після початку повномасштабного вторгнення вона продовжила розвивати кар'єру в державі-терористці.
У 2017 році в інтерв'ю Meduza співачка назвала Москву своїм домом: "Мені тут дуже добре. Мене так лякали 15 років тому, що Москва мене не прийме. Але за 15 років я обросла справжнісінькою родиною. Як мені тут може бути погано? Це ж місто моєї реалізації. Тут мене назвали співачкою, і тут я все ще у процесі втілення своєї найголовнішої мрії у житті".