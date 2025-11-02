Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал The Insider. Концерт відбувся на честь 30-річчя російської музичної премії.

"Прованс" – один зі найпопулярніших треків Йолки. Під час концерту в Москві співачка змінила один рядок у пісні. Замість "Ведь завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолёте и думать о пилоте" вона заспівала "Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолёте и думать о пилоте".

Як пише Meduza, концерт проходив на сцені "ВТБ Арени" 30 і 31 жовтня.

Співачка Йолка зрадила Україну