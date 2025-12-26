Про це Рибчинський розповів в інтерв'ю проєкту "Наодинці". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ТСН.
Євген Рибчинський нагадав, що Олександр Малінін був народним артистом України, таке звання співак отримав у 2004 році. За словами поета, він записав кілька альбомів з українськими народними піснями.
Рибчинський розповів, що на початку війни росіянин тихо втік у Німеччину, де планував відсидітися.
Йому ставлять питання про війну – він принципово не відповідає. Його запрошують у Саратов, де провокують, і він тепер "вата". Я знаю, що він за поглядами не "вата",
– сказав поет.
Євген стверджує, що діти Малініна живуть у Великій Британії, хтось із них навіть співає у Королівській опері. Дружина співака Емма вже давно є громадянкою Німеччини, а у нього була посвідка на проживання.
Ми не спілкуємося. Дзвонив (татові – 24 Канал) багато разів. Тато не бере трубку. Тато закрив по ньому питання,
– зазначив Рибчинський.
Інтерв'ю з Євгеном Рибчинським: дивіться відео онлайн
Що відомо про позицію Олександра Малініна?
На початку повномасштабного вторгнення Олександр Малінін дотримувався мовчазної позиції та виїхав з Росії до Європи. Згодом дружина співака розповіла, він 8 місяців на рік платить податки в російський бюджет, а також – що менеджмент росіянина безплатно віддає частину квитків на концерти окупантам.
У березні 2024 року Малінін опублікував в інстаграмі допис на підтримку Росії. Він заявив, що проживає у Москві, але часто буває за кордоном. Співак зазначив, що "не проміняв" Батьківщину.
"А щодо СВО, то я в армії служив, присягу приймав, і вірний їй досі. Якщо треба буде йти Батьківщину боронити, я готовий", – заявив путініст.
У листопаді 2024 року Малініна позбавили державних нагород України.