Про це Рибчинський розповів в інтерв'ю проєкту "Наодинці".

Євген Рибчинський нагадав, що Олександр Малінін був народним артистом України, таке звання співак отримав у 2004 році. За словами поета, він записав кілька альбомів з українськими народними піснями.

Рибчинський розповів, що на початку війни росіянин тихо втік у Німеччину, де планував відсидітися.

Йому ставлять питання про війну – він принципово не відповідає. Його запрошують у Саратов, де провокують, і він тепер "вата". Я знаю, що він за поглядами не "вата",

– сказав поет.

Євген стверджує, що діти Малініна живуть у Великій Британії, хтось із них навіть співає у Королівській опері. Дружина співака Емма вже давно є громадянкою Німеччини, а у нього була посвідка на проживання.

Ми не спілкуємося. Дзвонив (татові – 24 Канал) багато разів. Тато не бере трубку. Тато закрив по ньому питання,

– зазначив Рибчинський.

Що відомо про позицію Олександра Малініна?