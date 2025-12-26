Об этом Рыбчинский рассказал в интервью проекту "Наедине". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ТСН.

Евгений Рыбчинский напомнил, что Александр Малинин был народным артистом Украины, такое звание певец получил в 2004 году. По словам поэта, он записал несколько альбомов с украинскими народными песнями.

Рыбчинский рассказал, что в начале войны россиянин тихо сбежал в Германию, где планировал отсидеться.

Ему задают вопросы о войне – он принципиально не отвечает. Его приглашают в Саратов, где провоцируют, и он теперь "вата". Я знаю, что он по взглядам не "вата",

– сказал поэт.

Евгений утверждает, что дети Малинина живут в Великобритании, кто-то из них даже поет в Королевской опере. Жена певца Эмма уже давно является гражданкой Германии, а у него был вид на жительство.

Мы не общаемся. Звонил (папе – 24 Канал) много раз. Папа не берет трубку. Папа закрыл по нему вопрос,

– отметил Рыбчинский.

Что известно о позиции Александра Малинина?